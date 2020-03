Den spannendsten Twist in der Geschichte von Pearl Jam hat es nie gegeben. Auf dem Höhepunkt der Popularität seiner Band hätte Eddie Vedder die Maschine gern verkleinert. Eine Karriere im Stil der ewig aufrechten Punklegenden Fugazi schwebte dem ruhm- und ehrenscheuen Sänger vor: experimentierfreudige Gitarrensongs mit eigenen Strukturen und Leuten, keine Kompromisse mehr mit den Großkonzernen des Musikgeschäfts. In den fetten Neunzigerjahren hätten Pearl Jam auf einem solchen Kurs noch immer reich und erfolgreich bleiben können. Nur die Grammys, Stadionkonzerte und Poolhäuser auf den eigenen Anwesen wären wahrscheinlich nicht mehr drin gewesen.

Meistens haben Pearl Jam gemacht, was Vedder vorgab, doch in diesem Fall, den der Film Pearl Jam Twenty 2011 dokumentierte, sollte sich der pragmatisch argumentierende Rest seiner Band durchsetzen. Pearl Jam nahmen Kurs auf die Rock & Roll Hall of Fame und kamen im April 2017 dort an. Aufnahme im ersten Wahlgang. Seit beinahe 30 Jahren schleppt die Band aus Seattle die industriefeindliche Verweigerungshaltung von Vedder auf einem für erfolgreiche Rockbands im Grunde klassischen Karriereweg mit. Die Alben erscheinen beim größten Label der Welt, die Touren veranstaltet die größte Konzertagentur. Mit der Selbstarchivierung und -mythologisierung ihres Schaffens haben Pearl Jam Maßstäbe gesetzt.

Mehr als 300 Mitschnitte ihrer Konzerte hat die Band in den vergangenen 20 Jahren auf CD veröffentlicht – und davon fast genauso viele Exemplare abgesetzt wie zum Beispiel The Strokes von all ihren Studioalben zusammen. Das Commitment und die Kaufkraft der Pearl-Jam-Fans wird in Arena-Rock-Kreisen höchstens noch von Depeche Mode und deren Anhängern übertroffen, die mit ihren Partyreihen und ausgeprägtem Hochzeitswillen sogar die Rekrutierung des Nachwuchses selbst übernehmen. Unfehlbare Faustregel: Wer in der Musikindustrie arbeitet, kennt mindestens ein Depeche-Mode-Ehepaar und einen Pearl-Jam-Ultra, der die Band schon einmal durch Nordamerika, Australien oder wenigstens Italien verfolgt hat.

Folglich ist auch die Veröffentlichung von Gigaton zumindest ein szeneinternes Großereignis. Sechseinhalb Jahre sind seit dem letzten Album von Pearl Jam vergangen, 77 Ausgaben der inoffiziellen deutschen Fanfibel Visions erschienen. Länger war die Band nie zuvor weg, tiefer ist sie angeblich nie versunken in der Arbeit an ihren zahlreichen Neben- und Liebhaberprojekten. Auch der Tod des Grungegefährten und Soundgarden-Sängers Chris Cornell, mit dessen Band sich Pearl Jam seit vielen Jahren den Schlagzeuger Matt Cameron teilen, soll das Erscheinen von Gigaton verzögert haben. Mit Klimakrisencover und Anti-Trump-Rhetorik bemüht sich das Album nun um Anschluss an den Zeitgeist.

Pearl Jam kommen traditionell gut aus dem Startblock. Immer wieder versprechen die ersten Songs ihrer Alben eine Jungbrunnenversion der Band, die von den folgenden Stücken allerdings nicht eingelöst werden kann. Auf Gigaton stemmt sich Who Ever Said mit kantiger Gitarre-und-Bass-Konfiguration – mehr Noise aus Chicago als Grunge aus Seattle – gegen alte Rock-'n'-Roll-Klischees. Alles schon gesagt? "Wer sagt das eigentlich?", fragt Vedder im effektvollen Sinkflugrefrain des Songs. Das nächste Lied opfert er für ein denkwürdig durchgenudeltes Solo des Leadgitarristen Mike McCready – um anschließend seiner Band und ihren Fans zumindest eine kleine Fugazi-Episode unterzujubeln.



Man kann es nicht anders sagen: Pearl Jam haben ein discotaugliches Post-Punk-Stück geschrieben. Dance of the Clairvoyants übernimmt die kurz angebundene Gitarre von Fugazi, den Stotterbass von den Talking Heads und die stimmlichen Manierismen von deren Sänger David Byrne. Zum ersten Mal kann man sich ausmalen, wie die Band heute klingen würde, hätte sich Vedder in den Neunzigern mit seiner gewünschten Kurskorrektur durchgesetzt. Ein faszinierender Moment für Menschen, die Pearl Jam interessieren, aber aus der Entfernung beobachten. Ein Kulturschock hingegen für die Fankurve.