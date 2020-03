Eine von der Oper Los Angeles beauftragte Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass die Anschuldigungen gegen den Opernsänger Plácido Domingo wegen sexueller Übergriffe zufolge glaubwürdig sind. In zehn Fällen sei dem Sänger vorgeworfen worden, "unangemessenes Verhalten" an den Tag gelegt zu haben, heißt es in dem von dem Opernhaus veröffentlichten Bericht. Die Anschuldigungen seien "glaubwürdig" wegen der Ähnlichkeiten in den Berichten. Allerdings würden die Frauen unterschiedliche Vorwürfe erheben. Nach den ersten Anschuldigungen war Domingo bereits im Oktober als Chef der Oper in Los Angeles zurückgetreten.

Einige Frauen hatten berichtet, sie hätten sich nicht unwohl gefühlt, andere dagegen hatten beschrieben, ein "beträchtliches Trauma" erlitten zu haben, hieß es weiter. "Einige Individuen gaben an, dass sie sich wegen Herrn Domingos Wichtigkeit und seines Rangs entmutigt gefühlt hätten, über den Missbrauch zu berichten." In der sechs Monate dauernden Untersuchung einer Anwaltskanzlei waren den Angaben zufolge 44 Personen, darunter auch Domingo selbst, befragt worden. Darüber hinaus sammelte das Ermittlungsteam etwa 500.000 Dokumente und prüfte mehrere tausend davon im Zusammenhang mit den Anschuldigungen eingehend.

Domingo habe in dem Gespräch alle Vorwürfe zurückgewiesen und behauptet, alle Interaktionen seien einvernehmlich erfolgt, hieß es in der Veröffentlichung. Seine Aussagen hätten aber nicht aufrichtig gewirkt.

Der spanisch-mexikanische Sänger hatte sich Ende Februar bei den Frauen entschuldigt, die ihm Übergriffe vorgeworfen hatten. Er übernehme die volle Verantwortung für sein Handeln, erklärte er damals. Auch eine Untersuchung des US-Verbands der Musikkünstler (AGMA) hatte zuvor die Vorwürfe zahlreicher Sängerinnen bestätigt.



Diverse Auftritte des Sängers abgesagt

Am Dienstag hatte die Deutsche Oper Berlin die geplanten Auftritte des 79-jährigen Starsängers abgesagt. In der Erklärung hieß es, das Haus habe sich nach Domingos persönlicher Entschuldigung zu diesem Schritt entschieden. Mehrere andere Opernhäuser hatten Domingos Auftritte zuvor wegen der Vorwürfe aus dem Spielplan genommen.

Und auch das geplante Gastspiel an der Staatsoper Hamburg fällt aus. Domingo selbst hat es abgesagt, allerdings wegen des Coronavirus. "Die Absage erfolgt auf Grund von medizinischen Empfehlungen bezüglich Alter und Komorbidität, was ein hohes Risiko im Falle einer Infektion mit Covid-19 bedeutet", teilte die Staatsoper Hamburg am Dienstag mit. Der 79-Jährige Domingo hätte am 22. und 26. März sowie am 2. April die Titelrolle in der Oper Simon Boccanegra spielen sollen.