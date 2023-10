Da sind die blondierte Sängerin und der Typ mit der E-Gitarre. Sie tragen Sonnenbrillen und lachen nie auf Promofotos. Zu den Vorab-Singles hat ein angesagter Regisseur (in diesem Fall Andrew Theodore Balasia) stylishe Videos gedreht, die Songs handeln von New York und Los Angeles. Das alles ist nutzerfreundlich, weil altbekannt von dieser Band: Ungefähr auf diese Weise inszeniert sich das Duo The Kills, bestehend aus Alison Mosshart und Jamie Hince, seit der Gründung vor zwei Jahrzehnten. Da muss sich niemand an etwas Neues gewöhnen.



2003 war das alles supercool. The Kills waren damals die White Stripes minus Mythos plus Sex. Fünf Jahre später gelang den Kills mit ihrem dritten Album Midnight Boom ein Meisterwerk des Minimalismus: Rhythmus, Gitarre, Gesang – alles eingespielt, als sei Mosshart und Hince komplett egal, wie das klingt, Hauptsache, die sogenannten Feelings kommen rüber. Kamen sie.

Dann verloren die beiden Bandmitglieder selbst offenkundig das Interesse an The Kills und widmeten sich anderen Tätigkeiten. Jamie Hince heiratete Kate Moss, der Verlobungsring soll 10.000 Britische Pfund gekostet haben, berichten die Zeitungen. Allison Mosshart schloss sich The Dead Weather an, der Band, in der Jack White Schlagzeug spielt. The Kills verschwanden, zuletzt hat das Duo sieben Jahre Pause gemacht. Aufgefallen ist das kaum jemandem.

Nun also die Rückkehr, mit den gleichen Gesten, Bildern, Themen wie früher. Als dann in den Interviews zu God Games auch noch das Wort Pandemie fiel, schien die Sache klar: ein Comeback aus der Lockdown-Langeweile heraus, nicht das einzige dieser Art.

Doch beim Anhören des neuen Albums zeigt sich, dass die Kills tatsächlich etwas vorhaben. Das erste Stück New York handelt von einer Person mit besonderem Talent zum Küssen, im Refrain singt Mosshart, der Kuss fühle sich an wie New York, kurz bevor ein Sturm loslege. Das ist die vielleicht zweitbeste Kussmetapher mit geografischem Bezug der Rockgeschichte, die beste gehört weiterhin Herbert Grönemeyer, der 2007 im Stück Kopf hoch, tanzen feststellte: "Du küsst so wunderbar deutsch." Die Musik zu New York ist genauso super wie der Text. Der Beat klingt, als habe jemand Modern-Pop in der Garage produziert, schwer zu sagen, ob da eine Gitarre einen Synthie imitiert oder umgekehrt. Dazu spielt Jamie Hince seine Gniedel-Gitarre genau dann, wenn es sinnvoll ist, und Allison Mosshart singt mal wie Robert Smith im alten The-Cure-Hit Why Can't I Be You, mal mit dem Stolz einer Soulsängerin.



Es bleibt lebendig, der alte Minimalismus ist passé, The Kills pumpen ihren Sound auf. Mossharts Stimme wird gedoppelt, links und rechts im Ohr klimpern und klappern unzählige Percussionelemente, Synthies erzeugen Flächen, wo bei den Kills sonst Löcher waren. Und die Gitarre von Jamie Hince kracht nicht mehr alles voll, erzeugt spärlicher eingesetzt aber deutlich mehr Wirkung als in der früheren Dauerpräsenz. Das Stück LA Hex ist ein gutes Beispiel für diese Entwicklung, angelegt ist es als Darkwave-Hip-Hop-Gospel, Mossharts Sprechgesang klingt dem verhexten Thema entsprechend verfremdet, die Gitarre setzt erst nach gut zwei Minuten ein, für wenige Sekunden nur, als dreckige Erinnerung, bevor ein Gospelchor das Stück in Richtung Erlösung führt.

Bei der Suche nach den Gründen für diese sehr erfreulichen musikalischen Erweiterungen des Duos stößt man bei den Album-Credits auf den Namen Paul Epworth. Wie The Kills gelang auch dem Briten der Durchbruch in den Nullerjahren, als Produzent entwickelte er den Sound der Neo-Postpunk-Bands, die Mitte der Dekade die Class of 2005 ergaben: Bloc Party, Maximo Park, The Rapture – wer damals cool klang, hatte den Epworth-Sound. Und weil Coolness im Business wie ein Magnet wirkt, stieg der Produzent schon bald in die Eliteliga auf, arbeitete für Adele und Florence and the Machine, U2 und Paul McCartney, Coldplay und Lana Del Rey.

Zuletzt sind Epworth einige große Kunden flöten gegangen, da ging es ihm nicht anders als den Kills: Jedes Momentum verfliegt einmal. Dass er sich God Games gewidmet hat, war offensichtlich für beide Seiten ein Glücksfall. Epworth hat Jamie Hince dazu ermuntert, den erstmals auf dem Piano und nicht auf der Gitarre komponierten Stücken ihre Melodieseligkeit zu lassen. Deshalb spielen The Kills plötzlich Popsongs. Lieder wie Masterpiece, das den Arctic Monkeys eine Lösung aufzeigt, wie sie von ihrem aktuellen Cocktailsound zurück zum Rock finden könnten. Oder 103, benannt nach der Temperatur in Fahrenheit von knapp unter 40 Grad Celsius, wenn die Luft in der Wüste hinter Los Angeles zu schwirren beginnt – und die Gedanken gleich mit. Beim Tut-mir-leid-Gospel My Girls My Girls mischt am Ende der Compton Kidz Club Choir mit. The Kills und ein Kinderchor – nur eine von vielen irre guten Ideen auf diesem fabelhaften Album.

"God Games" von The Kills ist bei Domino erschienen.