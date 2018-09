Meine Freundin Nicki arbeitet bei der Bahn. Nicht am Schalter oder so, sie trägt auch keine Uniform und kein Käppi, obwohl sie zweifelsohne reizend darin aussehen würde. Nicki vermittelt. Outsourcing, outplacing – alles was out ist landet bei ihr, und sie sorgt dann für neue Arbeit und neue Hoffnung. Damit tut sie viel Gutes. Mit dem neuen Preissystem, mit Fahrplänen und Verspätungen hat sie nichts zu tun. Trotzdem: Nicki ist schuld. Wir sehen uns selten, vielleicht alle zwei Monate, und ich bin mir nicht sicher, ob sie mich häufiger sehen möchte. Denn sie ist meine persönliche Klagemauer. Ich habe alles versucht: Meine Beschwerdebriefe und Mails bleiben unbeantwortet, ich bin an Zuständigkeiten gescheitert, und Herr Mehdorn ist auch nicht zu sprechen. Deshalb muss Nicki daran glauben: Ich halte sie über all das auf dem Laufenden, was in "ihrem" Unternehmen schief läuft. Da kommt einiges zusammen. Neulich zum Beispiel, als ich für die Strecke München Baden-Baden fast sechs Stunden gebraucht habe. Wir standen auf den Gleisen, irgendwo zwischen Augsburg und Ulm, und ich war umringt von wurstverschlingenden Ungeheuern mit roten Gesichtern. So etwas ist Nicki noch nie passiert. Sie hatte auch noch nie Probleme mit Reservierungen, ihre Online-Buchungen funktionieren immer, meine nie, und das neue Preissystem findet sie klar und "betriebswirtschaftlich durchdacht". Als Mitarbeiterin reist sie bundesweit umsonst. Vielleicht erklärt das den anderen Blick.

Zur Information: Auch ich liebe die Bahn. Genauer gesagt, ich liebe Züge. Eine meiner schönsten Kindheitserinnerungen ist die Dampflok, die zweimal am Tag an dem Dorf in Polen vorbeifuhr, in dem ich aufgewachsen bin. Ich stand in der Nähe der Gleise und winkte hinterher, wie ich jedem Zug hinterwinkte, auch den unendlich langen Güterzügen. Dass der Zweck des Winkens darin besteht, dass jemand zurückwinkt, das habe ich erst später begriffen. Überhaupt: Ohne Bahn gäbe es mich nicht. Meine Eltern haben sich im Zug kennen gelernt, zwischen Groß Zeidel und Groß Strehlitz. Dummerweise wurde auf der selben Strecke auch meine Lieblingskatze überfahren. In unserem Dorf kursierten eindrucksvolle Geschichten über die deutsche Bahn. Ein Onkel zum Beispiel goss vor meinen Augen ein Glas Wasser voll, so voll, dass deutlich zu sehen war, dass nur die Oberflächenspannung die Flüssigkeit im Glas hielt. "Kein Tropfen von diesem Wasser würde in einem deutschen Zug bei voller Fahrt überlaufen, so sanft gleitet er über die Schienen", so Onkel Miensok. Ich habe das später ausprobiert, dummerweise mit Orangensaft. Ich muß abbrechen, wir sind da. Ausgerechnet heute, pünktlich, wo ich mich auf eine halbe Stunde Verspätung eingestellt habe. Typisch Bahn. Ich werde Nicki davon erzählen.

Stellungnahme der DB:

Bahner sind es gewohnt, als Klagemauer zu dienen. Wer sich in fremder Gesellschaft outet, sorgt mindestens die nächste Stunde für leidenschaftliche Diskussionen. Und dann merkt man schnell, dass es in diesem Unternehmen noch so etwas wie Korpsgeist gibt.