Wir fuhren am 17. Januar 2003 mit dem IC 2424 nach Bremen. Abfahrtszeit 8:43 Uhr ab Wuppertal. Der Zug war auf die Minute pünktlich, er kam auf die Minute pünktlich in Bremen an. Das Zugpersonal war außerordentlich freundlich und zuvorkommend.

Die Rückfahrt erfolgte am 19. Januar nach Düsseldorf. Wiederum war der Zug, der aus Binz kam, pünktlich. Ankunft wiederum pünktlich in Düsseldorf. Das Begleitpersonal war wieder sehr freundlich und bemüht.

Und das alles für 200 Euro zuzüglich Reservierung, für vier Personen in der 1. Klasse. Allerdings haben wir den Fühbucher-Rabatt und den Gruppenrabatt ausgenutzt.

Also, nicht immer nur meckern, sondern auch mal loben.