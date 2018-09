Inhalt Seite 1 — Trend aus dem Schützengraben Seite 2 Auf einer Seite lesen

Als Christopher Bailey, der Chefdesigner von Burberry, von einem Journalisten gefragt wurde, ob es denn mit Burberry vorbei sei, werde plötzlich das Tragen von Trenchcoats verboten, antwortete er ja. Der Trenchcoat ist das Zentrum der englischen Traditionsmarke. Begonnen hat die Sache sehr vernünftig und ausnehmend praktisch, sensible also und damit sehr britisch: In den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts entwickelte der englische Herrenausstatter und Tuchmacher Thomas Burberry aus Hampshire einen wetterfesten und gleichzeitig luftdurchlässigen Stoff, den er als "Gabardine" patentieren ließ. Roald Amundsen trug einen Burberry-Mantel, als er 1911 als erster Mensch den Südpol erreichte. Im Ersten Weltkrieg produzierte Burberry dann für die britische Armee. Hier kam der Mantel mit den Schulterklappen, dem Gürtel und den D-förmigen Ringen zu seinem Namen, er wurde zum Trenchcoat, dem Mantel der Schützengräben.

Der klassische Trench, später zum Reisemantel schlechthin geworden, hat Raglanärmel und ist zweireihig geknöpft. Gut gekleidet sein ist eine Sache, Trockenbleiben eine andere: Der Trenchcoat hielt stets die Balance zwischen Funktionalität und Stil, und Humphrey Bogart trug ihn in Casa-blanca ebenso wie Audrey Hepburn in Frühstück bei Tiffany . Noch heute sagt Christopher Bailey, Trends spielten beim Trench keine Rolle: "Er ist ein Klassiker, kein Gegenstand der Mode." Wenn sich die Form ändere, dann "nicht aus modischen, sondern aus kulturellen Gründen": im Falle eines dramatischen Silhouetten-Wechsels etwa. Und auch dann nur um wenige Zentimeter.

Das charakteristische kamel-schwarz-rot-weiße Karomuster wurde bei Burberry von 1920 an eingesetzt, zunächst nur als Futter, in den Sechzigern zunehmend auch als Oberstoff: für Regenschirme, Taschen, Bikinis und Schals. Ende der Neunziger stieg Burberry mit der Linie Burberry Prorsum ins Prêt-à-Porter ein: Man wollte sich auf seine Wurzeln besinnen, das "s" am Ende des Namens wurde eliminiert, und aus Burberrys wurde erneut Burberry, wie ganz am Anfang. Als Christopher Bailey im Jahr 2000 den Posten des Chefdesigners von Roberto Menichetti übernahm, war das Burberry-Karo allerdings überall zu sehen, bis hinunter zum Hundemäntelchen. Nicht selten waren es Fälschungen. Baileys erste Tat war, das Muster nur noch reduziert einzusetzen, bei gerade noch fünf Prozent aller Produkte. Kate Moss stand als Anzeigenmodell dafür, dass Britishness immer auch Cool Brittania war. Und Burberry gelang tatsächlich erneut die Wende zur Trendmarke.

Er verbinde mit Burberry, sagt Bailey, "eine etwas schlampige Eleganz, eine unbeschwerte englische Laune, der zufolge nichts vollkommen sein darf." Seine Kollektionen haben immer den Schimmer des Vergangenen und einen Hauch des Exzentrischen, seine Männer sind immer auch Schuljungen, an den Frauen glänzt immer auch Goldlamé. Und sogar modische Varianten des Trenchcoats sind bei Burberry Prorsum zu sehen - mal kurz, mal pink. Einmal waren nurmehr die Epauletten vorhanden, vom Trench war nichts geblieben als die Schulterpartie. Doch selbstverständlich hielt auch das trocken.