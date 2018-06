Dem weltgrößten Joghurthersteller Danone droht ein empfindlicher Rückschlag bei seinen Produkten Actimel und Activia. Die nach Einschätzung von Kritikern "dreisteste Werbelüge des Jahres 2009" soll nicht aufrechterhalten werden: Danone hat in Paris angekündigt, die Marketing-Strategie für beide Joghurt-Produkte zu ändern. Die angeblich gesundheitsfördernden Eigenschaften sollen demnach nicht mehr beworben werden. Verbraucherschützer hatten die Werbestrategie von Danone wiederholt beanstandet.

Der französische Konzern zog darüber hinaus seine Anträge bei der europäischen Aufsichtsbehörde zurück, eben diese Eigenschaften der beiden Produkte zu bestätigen. Er behielt sich zwar vor, den offiziellen Stempel zu einem späteren Zeitpunkt einzuholen. In Frankreich und Großbritannien verzichtet das Unternehmen aber bereits ganz darauf, die angeblich verdauungsfördernde und immunstärkende Wirkung der Joghurts anzupreisen. In beiden Ländern hat Danone zuletzt seinen Absatz gesteigert.

Der Konzern begründete seinen Schritt am Donnerstag damit, dass unklar sei, welche Unterlagen die Europäische Agentur für Lebensmittelsicherheit (EFSA) zur Prüfung der beworbenen Eigenschaften brauche. Die beiden Produkte brachten dem Konzern 2009 einen Umsatz von 3,7 Milliarden Euro ein und damit ein Viertel des weltweiten Umsatzes. Etwa 60 Prozent des Umsatzes erzielt der Lebensmittelhersteller mit Milchprodukten.

Zuletzt waren in der Branche Zweifel darüber aufgekommen, ob sich die angepriesenen Eigenschaften bei einer Prüfung durch die EFSA tatsächlich belegen ließen. Die Behörde prüft auf Basis eines Gesetzes aus dem Jahr 2006 Tausende solcher Produktbeschreibungen auf deren tatsächliches wissenschaftliches Fundament. Die Erkenntnisse werden schließlich von der EU-Kommission verwendet, die eine Entscheidung trifft. Im Juli hatte die EFSA bestätigt, dass der Danacol-Joghurt von Danone hilft, den Cholesterinspiegel zu senken.

Würden Actimel und Activia bei der Bewertung durchfallen, könnte das Experten zufolge verheerende Folgen für das Image von Danone sowie die Verkäufe haben. Viel werde auch von der Berichterstattung in den Medien darüber abhängen, sagte Oddo-Securities-Analyst Pierre Tegner. Activia und Actimel werden vor allem in Ländern der Europäischen Union (EU) verkauft. In Frankreich und Großbritannien hat Danone Anzeigen und Spots zu den Gesundheitsaspekten gestoppt, auf den Produkten selbst blieben die Aufdrucke erhalten.

Danone-Finanzchef Pierre-Andre Terisse sagte, ein neuerlicher Antrag bei der EFSA hänge davon ab, ob die Behörde ihre Anforderungen bei Gesprächen am 1. Juni kläre. Der Zulassungsprozess ist bislang alles andere als geradlinig verlaufen. Schon im April 2009 hat das Unternehmen einmal seinen Antrag für die beiden Joghurts zurückgezogen. Auch damals gab es Unklarheiten über erforderliche Unterlagen. Neue Anträge hatte Danone dann Ende 2009 und Anfang 2010 eingereicht.