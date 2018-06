1/7 Bienenkästen im Berliner Imkerverein Neukölln 1923 e.V. © Judith Innerhofer 2/7 Die Jungimker bauen ihre Rahmen selbst zusammen. © Judith Innerhofer 3/7 In jede Bienenkiste kommen elf mit Wachs gefüllte Rahmen. © Judith Innerhofer 4/7 Sie werden zur Wabe ausgebaut und dienen den Bienen als Kinderstube und Vorratslager. © Judith Innerhofer 5/7 So sieht die verdeckelte Drohnenbrut aus. © Judith Innerhofer 6/7 So wird aus den Waben durch Einschmelzen Wachs gewonnen. © Judith Innerhofer 7/7 Eine Biene schlüpft. Ein Bienenvolk besteht aus 25.000 bis 60.000 Tierchen. © Judith Innerhofer

Wenn die Biene einmal von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben . "Diese Aussage von Albert Einstein hat mich nicht mehr losgelassen", sagt Naima Müller. Ein leises Brummen erfüllt den Garten im Berliner Stadtteil Neukölln, in dem die Deutschlehrerin ruhig und konzentriert an ihren Bienenkästen baut.

Hier, im Berliner Imkerverein Neukölln 1923 e.V. , wird das als Trend gefeierte "urbane Imkern" nicht prominent auf den Dächern und auch nicht medienwirksam als Kunst inszeniert, sondern richtig gelehrt. Jedes Jahr fangen acht Teilnehmer einen Kurs als Jungimker an. Ein Jahr, also einen ganzen Bienenzyklus lang, bekommen sie ein Volk zur Verfügung gestellt. Ein Imkerpate steht ihnen als Berater und Lehrer zur Seite. Am Ende der Zeit kann sich jeder entscheiden ob er seine Bienen behalten will oder ob es ihm doch zu anstrengend ist.

Denn als Hobby für nebenbei funktioniert die Bienenhaltung nicht. Die Teilnehmer müssen zuerst einen zweimonatigen Theoriekurs besuchen, dazu gehören auch Vorlesungen an der FU in Berlin. "Zu unseren Mitgliedern gehören Pädagogen, Rechtsanwälte, Kellnerinnen und Hausmeister. Vor allem der Altersunterschied ist auffällig, der Jüngste ist vierzehn und der Älteste ist 92 Jahre alt", sagt Regina Veisz, die den "Nachwuchs" betreut. Die Plätze in einem Kurs sind begehrt. "Mittlerweile ist die Nachfrage so groß, dass man mit einer Wartezeit von einem Jahr rechnen muss, um einen Platz zu ergattern", sagt Veisz.

Sie und Ursula Timm machen ihren Job als Imkerpaten ehrenamtlich und vor allem aus Liebe zu den Insekten. Es braucht seine Zeit, bis man mit einem Volk vertraut ist. Angefangen wird im Februar und zwar ganz unglamourös mit Reinigungsarbeiten. Zuerst müssen die Rähmchen gezimmert und mit Wachsplatten gefüllt werden. Insgesamt elf Stück davon kommen in eine Bienenkiste und dienen den Tieren als Waben.

Es gibt immer wieder die unterschiedlichsten Probleme. Parasitenbefall oder Temperatursturz – ein Bienenvolk mit seiner Königin und 25.000 Individuen funktioniert immer anders. Wenn drei Imker miteinander sprechen, gibt es mindestens fünf unterschiedliche Meinungen, heißt es.

Auch Naima Müller, die im letzten Jahr den Kurs absolviert hat, kommt noch häufig im Imkerverein vorbei, um sich Rat zu holen. Inzwischen betreut sie ihr Bienenvolk auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof . Und muss dort alleine mit vielen Problemen kämpfen. "Dieses Jahr ist eine Maus in meinen Bienenstock eingedrungen", erzählt sie, "und hat einige Waben zerstört".