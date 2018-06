Inhalt Seite 1 — "Komfort ist das Wichtigste, dann das Gefühl" Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Ein Minotti-Interieur gibt einem dasselbe Gefühl wie ein Besuch beim Lieblings-Italiener. Gute Qualität und elegantes Design, raffiniert, aber ohne modischen Schnickschnack. Schlicht, aber perfekt aufeinander abgestimmt, fühlt man sich hier einfach wohl. Beide kommen nie aus der Mode und scheinen in jede Zeit zu passen. 1948 gründete Alberto Minotti eine Möbelmanufaktur, die heute, über 50 Jahre später, zu den erfolgreichsten Interieur-Labels weltweit gehört, mit eigenen Geschäften in 22 Ländern von São Paulo bis New York. Die beiden Söhne Roberto und Renato Minotti haben den väterlichen Betrieb ins 21. Jahrhundert geführt. Wir trafen die beiden in den Neuen Werkstätten in München, einem ihrer exklusiven Partner in Deutschland.

Frage: Was sind die Vorteile eines Familienunternehmens?

Roberto Minotti: Heutzutage ein Familienunternehmen zu führen ist ein seltenes Gut. Es gibt nicht mehr viele, und ich denke, es ist wichtig, dass eine Familie sich Tag für Tag um die Probleme und die Entwicklung der Firma kümmert. Wir sind zwei Brüder. Unser Vater hat die Firma 1948 gegründet und wir haben sie weitergeführt, und jetzt kam der Sohn meines Bruders in die Firma, das heißt, die dritte Generation ist bereits an Bord. Wir verstehen uns untereinander sehr gut, wir haben eine sehr genaue Vorstellung von der Ausrichtung des Unternehmens. Wir sind nicht von externen Partnern abhängig. Das ist ein großer Vorteil. Ein Familienbetrieb ist auch eine Gewähr für Kontinuität und Leidenschaft.

Frage: Wie sind die Aufgaben innerhalb der Firma verteilt?

Renato Minotti: Roberto ist Architekt, und ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert, und so haben wir diese beiden Bereiche in der Firma aufgeteilt, aber wir entscheiden alles gemeinschaftlich. Diese Kombination ist sehr wertvoll für die Firma. Wir haben zusammen ein Konzept entwickelt. Wir sind eine Möbel- Firma, aber der Ansatz ist ähnlich wie bei Fashion-Labels wie Louis Vuitton, Hermès und anderen. Sie sind sehr high class und zeitlos. Ich glaube, das ist der Hauptunterschied zwischen Minotti und anderen Möbelfirmen. Es ist nicht nur ein schönes Sofa, oder eine schöne Récamière, sondern wir verfolgen eine Gesamtidee.

Frage: Die Entwürfe von Minotti waren ja immer auf eine zeitlose Art schön. Ist der Name Ihrer aktuellen Kollektion, "Senza Tempo", Ausdruck Ihrer Firmen-Philosophie, der Zeitlosigkeit?

Roberto: Ja, ich glaube, die neue Kollektion gibt die gesamte Philosophie der Firma wieder, da sie eine Kombination ist aus modernem und traditionellem Stil. Die Kollektion ist zeitlos, zeitlos wie Stil, zeitlos wie Qualität. Renato: Zeitlos ist der Name der Kollektion. Und warum denken wir, dass die Kollektion "senza tempo" ist? Weil sie drei wichtige Komponenten beinhaltet: ein Hauch von Vintage, ein gut durchdachtes Design und Haute Couture.

Frage: Was können wir von den neuen Minotti-Entwürfen erwarten?

Renato: Wir lieben zeitgenössische Kunst und besuchen oft Museen und Galerien. Jedes unserer Produkte ist nach einem Künstler oder Musiker benannt. Und wir überlegen, als vierte Komponente sozusagen, Kunst in unsere Produkte zu integrieren.

Frage: Also ist Kunst für Sie eine wichtige Inspiration?

Roberto: Eine von vielen, ja. Mode, Kunst, auch Filme, Zeitgeschehen, die finanzielle und kulturelle Situation, all das beobachten wir sehr intensiv. Wir liefern in 62 Länder weltweit. Unsere Exportquote liegt bei 80 Prozent. Wir arbeiten also mit der ganzen Welt, wir haben 22 verschiedene Monobrand- Shops und 500 Händler auf der ganzen Welt. Es ist wie bei Mode-Unternehmen. Der Stil von Chanel etwa funktioniert überall. Die Sprache muss global sein, und ich denke, wir haben den Schlüssel dafür gefunden.

Frage: Was ist der Hauptmarkt neben Italien?

Roberto: In Europa ist der deutsche Markt sehr wichtig. Außerhalb Europas ist der asiatische Markt sehr bedeutend für uns.

Renato: In den letzten paar Jahren haben wir ein sehr gutes Gefühl für den deutschen Markt bekommen. Hier ist Substanz wichtig, aber auch Design. Der Geschmack geht zum nicht zu sehr Durchgestylten, aber auch nicht zum Minimalismus.