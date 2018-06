Geboren im kolumbianischen Calí, aufgewachsen in Florida, die Familie stammt aus Europa: Danny Ghitis Biographie ist geprägt von vielen kulturellen Einflüssen. Das hat den jungen Fotografen sensibilisiert für die kleinen Rituale des Alltags in unterschiedlichen Ländern und Milieus, die in Summe das ausmachen, was wir Kultur nennen. Für die Serie Best Day Ever! hat Ghitis in der Umgebung von New York Hochzeiten fotografiert. Seine Bilder zeigen, wie in einem Rausch aus Posen und Konsum das Intime zu versinken droht.