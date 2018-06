Der wichtigste Jagdtermin des Jahres wird in England traditionell am 26. Dezember begangen: Mehr als 300 Jagdgemeinschaften trafen sich am Montag zu den Boxing Day hunts. Nachdem die Jagden wegen eisigen Wetters in den vergangenen zwei Jahren fast überall ausgefallen waren, kamen diesmal knapp 250.000 Zuschauer, um den rotbefrackten Reitern und ihrer Hundemeute zuzujubeln. Aufmerksamkeit bekamen die Boxing Day hunts auch, weil der konservative Verbraucherminister Jim Paice in Aussicht stellte, das Fuchsjagdverbot im kommenden Jahr neu zu verhandeln.