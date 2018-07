Für Models ist die Schönheit der Jugend nicht nur ein Geschenk, sie ist auch ihr Kapital. Was passiert, wenn aus makellosen Mädchen erwachsene Frauen werden, die mit kleinen Falten und ersten grauen Haaren leben müssen, dokumentiert die finnische Modefotografin Nina Merikallio. Sie portraitiert Frauen aus der Modebranche abseits von Laufsteg und Fotoshooting in privaten Momenten. Wie die Fotografien von Tuomas Sarparanta und Jonna Rutanen sind Merikallios Bilder noch bis zum 16. Mai 2012 in der Ausstellung Vanitas im Finnischen Institut Berlin zu sehen.