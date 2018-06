Rund ein Drittel der bebauten Fläche New Yorks entfällt auf Dachlandschaften. Dieser verborgenen Welt widmet sich der Fotograf Alex MacLean in seinem Band Über den Dächern von New York (Schirmer/Mosel Verlag). MacLean hat in seinen Luftbildern stets Muster auf der Erdoberfläche sichtbar gemacht und auf den Verfall der amerikanischen Landschaft hingewiesen. Nun zeigt er üppig begrünte Terrassen, überfüllte Pools, Restaurants und Schaugärten. Die Aufnahmen sind Suchspiel, ästhetisches Vergnügen und Dokument des grünen Wandels im Dschungel aus Beton.