Ed und Deanna Templeton kennen sich seit 25 Jahren und genauso lange fotografieren sie sich gegenseitig. Während die Bilder des Ex-Profi-Skateboarders Ed eine direkte, fast voyeuristische Einsicht in das Leben des Paars gewähren, sind Deannes Fotografien zurückhaltender. Ihr gemeinsames Werk bewahren sie in ihrem Einfamilienhaus in Orange County in Dutzenden feinsäuberlich sortierten Ordnern auf – ihr Faible für Kunst offenbaren nur die Bilder an den Wänden. Mehr über das Paar erfahren Sie bei Freunde von Freunden.