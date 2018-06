Die Textildesignerin Isabel Wilson sieht die Welt in Mustern: Muscheln am Strand, Plattencover, Graffiti, die Blätter von Pflanzen – alles fügt sich für sie in eine harmonische Ordnung. In ihrem Loft im New Yorker Stadtteil Williamsburg findet sich eine entsprechend bunte Sammlung an Fundstücken: Diese beeinflussen ihre Textil-Entwürfe. Außer Wilson genießen einige Mitbewohner und zwei Schildkröten das großzügige Wohnen in Backstein. Mehr über Isabel Wilsons Projekte erfahren Sie bei Freunde von Freunden.