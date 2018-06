"Auf uns wirken ständig neue Informationen ein. Für mich spielt der Raum, den ich selbst kontrollieren kann, eine große Rolle", sagt die Set-Designerin und Modeschöpferin Coryander Friend. Die Möbel und Kunstgegenstände, die in ihrer Wohnung in Laurel Canyon in Los Angeles stehen, stammen meist vom Flohmarkt oder sind von befreundeten Designern und Künstlern gefertigt worden. Seit Kurzem hat Friend ihre Galerie und Vintage-Boutique Storefront in L.A. eröffnet. Mehr über Coryander Friend lesen Sie bei Freunde von Freunden.