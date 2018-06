"Sie hat eine fantastische Knochenstruktur": Das war – wie sie kürzlich der SZ sagte – das erste, was der Agentin Sarah Doukas an dem Mädchen auffiel, das sie 1988 am New Yorker Flughafen entdeckte. Kate Moss war damals 14 Jahre alt und hatte noch nie ans Modeln gedacht. Doch Doukas sah in ihrem Gesicht diese vollkommene, weiße Leinwand, mit der Designer, Fotografen und Make-up-Künstler nun seit fast 25 Jahren arbeiten. Wie Moss in dieser Zeit zugleich Superstar und Frau wurde, zeigt der Band Kate: Das Kate Moss Buch (Schirmer-Mosel).