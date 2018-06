1. Freunde am Kühlschrank

Weihnachtsgeschenke müssen viele Anforderungen erfüllen, um glücklich zu machen. Sie sollen möglichst persönlich, selbst gemacht, liebevoll und hübsch verpackt sein. Gar nicht so einfach, aber ich habe ein kleines Geschenk gefunden, das allen Punkten im Ansatz entsprechen dürfte: Ich verschenke Magneten mit meinen eigenen Instagram-Bildern als Motiv. Ich suche also die schönsten Momente mit meinen Liebsten aus, die im Laufe des Jahres bei Instagram gepostet wurden und lasse sie bei PicPack drucken. An meinem Kühlschrank hängen auch schon einige Magnete, die an schöne Momente erinnern. Für 18 Euro gibt es 12 Magnete!

Jessica Weiß, Modebloggerin, Journelles

2. Solidarität unter Frauen – als Schmuck



Mit den Produkten des Labels SeeMe werden Frauen unterstützt, die häuslicher Gewalt ausgesetzt waren. SeeMe ist als Fair-Trade-Organisation durch den Verband WFTO zertifiziert, die Ketten und Herzen werden in der Werkstatt eines Frauenhauses in der Nähe von Ankara hergestellt. Das goldene Herz steht für den Wunsch, die Kette der Gewalt zu unterbrechen und durch Liebe zu ersetzen. Jedes Herz ist ein Unikat und daher ein sehr persönliches Geschenk. Die Herzen können nur über Empfehlung gekauft werden, wer die Kette also kaufen und verschenken möchte, kann bei der Bestellung meinen Namen angeben. Die Ketten gibt es ab 99 Euro.

Magdalena Schaffrin, Modedesignerin und Bio-Mode-Unternehmerin, Green Showroom