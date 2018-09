Zwischen dem 21.Dezember und dem 6. Januar stehen Spukgestalten auf den Straßen. In Teilen von Südbayern und Österreich feiern manche Dörfer und Städte die Rauhnacht, einen alten heidnischen Brauch. Die Einwohner hüllen sich in Kostüme von Hexen, Dämonen und Teufeln und tanzen nächtelang in einem mystischen Spektakel. Viele der Verkleidungen sind noch handgemacht, aus Gips und Holz. Die Fotografin Evi Lemberger hat Teilnehmer im Ort Engelshütte begleitet und die Aufnahmen rauh aufbereitet.