Die Grafikdesignerin Mercedes Hernáez und ihr Lebensgefährte, der Architekt und Designer Alejandro Sticotti leben in einem Haus am Stadtrand von Buenos Aires. Das transparent gestaltete Domizil in Olivos hat Alejandro selbst entworfen und bis auf die Fliesen und die Toilette sein Traumhaus bis ins kleinste Detail durchdacht. Der Garten, den das Paar am Wochenende pflegt, wirkt durch die vielen Fenster im Erdgeschoss wie ein Teil der Inneneinrichtung. "Garten mit Dach", nennt Mercedes ihr Haus. Mehr erfahren Sie bei Freunde von Freunden.