Es war ein Zufall, dass sie in Amsterdam landeten: Samira Kafala und Jake Noakes waren nach einem Road Trip durch die USA auf der Durchreise – und beschlossen zu bleiben. Sie zogen in ein ehemaliges Schulgebäude, in dem das Paar heute mit den Kindern Ramzy und Raya lebt. Viel Weiß und helles Holz prägen das Interieur des Hauses, auch die Kunst von Samira und Jake findet ihren Platz. Die Fotografin und der Grafikdesigner arbeiten beide von zu Hause aus. "Die Küche ist das Zentrum", sagt Jake. Mehr über das Paar erfahren Sie bei Freunde von Freunden.