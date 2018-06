Für 35 Euro gibt es den "Slip Qui Sent Bon" mit Moschusduft. © Le Slip Francais

Wer schon mal einen 15-jährigen Austauschschüler aus Clamart in sein Mädchenzimmer aufnehmen musste, weiß, dass selbst Franzosen stinken können. Die eine Hälfte unserer so kultivierten Nachbarn hält sich an die großartige Parfumtradition, die andere nimmt sich eher ein Beispiel an der Käsekultur und den reichen Aromen des Rocquefort.

Auch deutsche Spezialitäten wie Tilsiter, Harzer Roller und Allgäuer Bergkäs haben ihre Freunde: Alljährlich lesen wir in neuen alarmierenden Studien, dass Männer hierzulande nur ungern ihre Unterhose wechseln. Jüngsten Erhebungen zufolge halten gar 15 Prozent über den ersten Tag hinaus an ihrer Wäsche fest – komme, was wolle.

Das Unternehmen Le Slip Français nähert sich den Wechselverweigerern beiderseits des Rheins jetzt mit einer Innovation: Le Slip Qui Sent Bon, der wohlriechende Schlüpfer, stürmt die Herrenkommoden. Sein Baumwollgewebe ist mit Mikrokapseln durchsetzt, die bei Reibung zwar nicht über sich hinauswachsen, aber dennoch einen feinen Duft freilassen.

Und welcher Dunst wallt bald aus der Lendengegend? Schon die uralten Alchemisten wussten es: Noch lieber als nach Weichkäse riecht der Mann nach Tier. Wenn schon Ochs und Hirschbock ihre Weibchen erfolgreich mit Moschus betören, muss doch der Drüsensaft auch Zweibeinerinnen anlocken. Le Slip Français gießt noch etwas Birnenextrakt hinzu, das betont die sommerliche Frische. Ungefähr 30 Waschgänge soll das Parfum im Jersey überstehen, dem innereuropäischen Durchschnitt entsprechend also glatte zehn Jahre.

In begieriger Vorfreude haben die Franzosen für die Produktion der Erfindung Geld gespendet: erfolgreiches Crowdfunding, das in die Hose geht. Den Duftslip gibt es übrigens vorsorglich nur in unempfindlichem Dunkelblau. In weiß, dem Reinheitsklassiker, wäre er mit Sicherheit ein Ladenhüter.