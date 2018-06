Kunst hängt an unverputzten Wänden, eine Wohnung abseits der perfekten Norm. Umso erstaunlicher, dass die Arbeiten der Architekten und Produktdesigner Gunnar Rönsch und Stephen Molloy von geometrischen Formen und mathematischer Strenge bestimmt sind. In ihrer Wohnung in Berlin-Mitte haben sie unter dem Dach Platz für einen Hobbyraum geschaffen, den sie für ein unterbewertetes Konzept zur Freisetzung guter Einfälle und dilettantischer Unbeschwertheit halten. Freunde von Freunden hat das Paar besucht, das sich Wohnung und Arbeit teilt.