Mark Firth hat das Farm-to-Table-Prinzip perfektioniert. In seinem Restaurant Prairie Whale serviert er nur, was von seiner 32 Hektar großen Farm in den Berkshire Mountains in Massachusetts stammt: Lämmer, Hühner, Schweine, Obst und Gemüse. Auch sich selbst und seine Familie versorgt der in Afrika geborene Amerikaner nahezu selbst.Freunde von Freunden zeigte er sein Wohnhaus, den alten Trailer im Garten und seine beachtliche Schuhsammlung.