"Wenn ich schon in New York lebe, dann auch mittendrin", sagt Zoe Latta. Nachdem die Modedesignerin jahrelang in Bedford–Stuyvesant, einem Viertel von Brooklyn, gewohnt hatte, zog sie vor Kurzem in ein verwinkeltes Appartement in Chinatown. Zwischen selbstgezimmerten Möbeln und einem übervollen Kleiderschrank, in dem sich Flohmarktstücke mit wenigen Designerteilen mischen, genießt Latta die Ruhe im Zentrum der Großstadt. Mehr über Zoe Latta und die ungewöhnliche Mode von Eckhaus Latta erfahren Sie bei Freunde von Freunden.