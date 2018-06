Nur wenige Menschen geben es freiwillig zu. "Na gut, ich hab es schon mal probiert ...", hört man aus dem Bekanntenkreis. Nur ein paar reden ganz offen über ihre Sucht: "Ich find' das Zeug super, ich kauf es inzwischen auch für mich."



Kaiserschmarrn in Apfelmus, zartes Gartengemüse, oder Tagliatelle mit Seefisch in Rahmbrokkoli - jedes vierte Gläschen Hipp-Babynahrung wird inzwischen von Erwachsenen verspeist, sagt Firmenchef Claus Hipp. Sein Unternehmen feiert in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag. In den sechziger Jahren löste Hipp mit dem Trend zum Essen aus dem Glas eine kleine Revolution in der Ernährungsbranche aus. Heute hält der Konzern in Pfaffenhofen an der Ilm 46 Prozent am Babynahrungsmarkt und liegt damit vor Nestlé und Milupa.

Über die Vorliebe der Erwachsenen für seine Gläschen kann sich der Konzern freuen. Denn der Markt für Babykost stagniert. Bei Unternehmensgründung gab es in Deutschland noch doppelt so viel Geburten wie heute. "Der Markt für Tierfutter ist inzwischen schon viel größer als der Markt für Babynahrung ­ und er wächst schneller", sagt der Marketingleiter des Konzerns, Reiner Tafferner.

Der Firmenchef sieht den demografischen Wandel nicht unbedingt als Nachteil: "In unserer Gesellschaft, die immer älter wird, wird Babynahrung auch im Erwachsenenbereich eine Zukunft haben", sagt Hipp, der schon in den sechziger Jahren auf biologischen Anbau setzte. "Wir haben Menschen mit Bio-Produkten großgezogen, die uns dann nachher als Parteipolitiker erklären wollten, wie das geht."

Die gute Bekömmlichkeit von Babynahrung und die Tatsache, dass die dafür verwendeten Lebensmittel besonders streng kontrolliert werden, mag ein Grund sein, dass ältere Menschen öfter zum Gläschen greifen. Eine weitere Zielgruppe sind nach Angaben des Firmenchefs junge Mütter. Sie sitzen als "Vorkosterinnen" ohnehin an der Quelle. Außerdem seien Gemüse und Obst in Babybrei-Form kalorienarm und eigneten sich daher für eine Diät, um die Schwangerschaftspfunde wieder loszuwerden.

Schlechte Noten erhielt der Konzern unlängst von der Zeitschrift Öko-Test. Diese hatte Ende Februar in mehreren Fertigprodukten – unter anderem Hipp – zwei krebserregende Stoffe ­ gefunden, wenn auch in kleinen Mengen. Der Konzern wies den Bericht zurück.

Ernährungswissenschaftler sehen die Ernährung aus dem Glas ebenfalls kritisch. "Im Prinzip hat sich die Kindernahrung dadurch grundlegend geändert", sagt der Kinderarzt und Ökotrophologe Michael Krawinkel von der Justus-Liebig-Universität Gießen. Das sei nicht nur gut. Zwar habe die Babynahrung eine hohe Qualität, es fehle aber die geschmackliche Vielfalt. "Es gehört zum Lernprozess, dass Kinder merken, dass es unterschiedliche Geschmacksrichtungen gibt - eine Möhre schmeckt nicht immer gleich", sagt Krawinkel. Bei einem Fertigprodukt gebe es diese Unterschiede nicht. "Selbst zubereitetes Essen schmeckt natürlicher."