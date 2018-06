1. Noma, Copenhagen, Dänemark

2. El Bulli, Roses, Spanien

3. The Fat Duck, Bray, Großbritannien

4. El Celler de Can Roca, Girona, Spanien

5. Mugaritz, Errenteria Gipuzkoa, Spanien

6. Osteria Francescana, Modena, Italien

7. Alinea, Chicago, USA

8. Daniel, New York, USA

9. Arzak, San Sebastian, Spanien

10. Per Se, New York, USA

11. Le Chateaubriand, Paris, Frankreich

12. La Colombe, Cape Town, Südafrika

13. Pierre Gagnaire, Paris, Frankreich

14. Hotel de Ville, Crissier, Schweitz

15. Le Bernardin, New York, USA

16. L'Astrance, Paris, Frankreich

17. Hof van Cleve, Kruishoutem, Belgien

18. D.O.M, Sao Paulo, Brasilien

19. Oud Sluis, EA Sluis, Niederlande

20. Le Calandre, Padua, Italien

21. Steirereck, Wien, Österreich

22. Vendome, Gladbach, Deutschland

23. Chez Dominique, Helsinki, Finnland

24. Les Créations de Narisawa, Tokyo, Japan

25. Mathias Dahlgren, Stockholm, Schweden

26. Momofuku Ssam Bar, New York, USA

27. Quay, Sydney, Australien

28. Iggy's, Singapur

29. L'Atelier de Joel Robuchon, Paris, Frankreich

30. Schloss Schauenstein, Graubünden, Schweitz

31. Le Quartier Francais, Franschhoek, Südafrika

32. The French Laundry, KaliforniEN, USA

33. Martin Berasategui, San Sebastian, Spanien

34. Aqua, Wolfsburg, Deutschland

35. Combal Zero, Rivoli, Italien

36. Dal Pescatore, Mailand, Italien

37. De Librije, Zwolle, Niederlande

38. Tetsuya's, Sydney, Australien

39. Jaan par Andre, Singapur

40. Il Canto, Siena, Italien

41. Alain Ducasse au Plaza Athenee, Paris, Frankreich

42. Oaxen Skärgårdskrog, Holo, Schweden

43. St John, London, Großbritannien

44. La Maison Troisgros, Roanne, Frankreich

45. wd~50, New York, USA

46. Biko, Mexico City, Mexiko

47. Die Schwarzwaldstube, Baiersbronn im Schwarzwald, Deutschland

48. Nihonryori RyuGin, Tokyo, Japan

49. Hibiscus, London, Großbritannien

50. Eleven Madison Park, New York, USA