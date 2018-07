Er ist für Schneckenbrei, Sardinensorbet und für seine Molekularküche berühmt - nun will der britische Sternekoch Heston Blumenthal das Essen in Krankenhäusern revolutionieren. Gemeinsam mit der Universität Reading und dem Royal Berkshire Hospital will er den Geschmack der oft faden Gerichte neu entwickeln. "Die Essenszeit sollte eigentlich etwas sein, das im Krankenhaus zelebriert wird", sagte Blumenthal. "Man sollte sich auf das Essen freuen."

Schlechte Ernährung sei bei älteren Leuten ein zunehmendes Problem, sagt die Wissenschaftlerin Lisa Methven. "Die Menschen können ihren Geschmackssinn verlieren, wenn sie älter werden. Krankheiten und Medikamente können das schlimmer machen."

Blumenthal ist neben dem Spanier Ferran Adrià der zweitwichtigste Vertreter der Molekularküche, die Speisen mit vielen, teilweise umstrittenen Zusatzstoffen verändert. Sein Restaurant "The Fat Duck" nahe London wurde mit drei Michelin-Sternen dekoriert, vor einigen Tagen wurde es auf den dritten Rang der 50 weltbesten Restaurants 2010 gewählt.

Im Krankenhaus wird es allerdings keine von Blumenthals experimentellen, gewagten Kreationen geben, sondern englische Traditionskost. Das Krankenhaus-Konzept basiert auf dem fünften Geschmackssinn - nach süß, sauer, salzig und bitter - "Umami", der in die fleischig- herzhafte Richtung geht. Träger von "Umami", ein Wort aus dem Japanischen, das etwa Köstlichkeit bedeutet, ist Glutaminsäure. In einer ersten Phase soll Hackfleisch geschmackvoller werden. Dabei wird mit Shiitake-Pilzen, Parmesan und auch Algen experimentiert.

Die Speisen sollen im nächsten Jahr ältere Menschen in dem Krankenhaus probieren. Wenn das Konzept funktioniert, könnte es möglicherweise auf das ganze Land ausgeweitet werden.