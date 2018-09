Champagner darf sich nur jener Schaumwein nennen, der aus dem streng definierten französischem Anbaugebiet stammt und aus den erlaubten (roten) Rebsorten Pinot Noir (Spätburgunder), Pinot Meunier (Schwarzriesling) und der weißen Chardonnay-Traube nach der "methode champenoise" hergestellt wird. Dazu gehören etwa 200 besondere Verfahren, darunter die Flaschengärung,



Ein Champagner muss mindestens 15 Monate in der Flasche reifen, bevor er verkauft werden darf. Die Trauben werden oft schon in dezentralen Presshäusern inmitten der Weinberge gepresst. Das muss sein, damit die roten Trauben nicht auf längeren Transporten gequetscht werden - der Wein nähme sonst eine rötliche Farb-Nuance an.