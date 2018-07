Salvatore reißt an der Leine und bimmelt energisch, damit ihn alle hören können. Dann stellt er den Motor ab, zieht das restliche Leben aus seiner Zigarette und genießt die Stille. "Manchmal dauert es zwei, manchmal fünf Minuten, bis die ersten kommen." Diesmal dauert es nur 90 Sekunden. Dann öffnet sich die Tür eines Hauses und ein blondes Mädchen rennt auf den Wagen zu. "Salvatore, Salvatore!" schreit es und lacht. Salvatore lacht zurück. "Ciao Anneli! Ich wusste doch, du bist da." Er verschwindet im Bauch seines roten Transporters und öffnet das Schiebefenster. Darunter steht in riesiger Schrift: Salvatore – Eis & Sahne. Und weiter: Originale Italiano.

Ein paar Minuten später hat sich vor dem Eiswagen auf dem Gehweg eine kleine Schlange aus Kindern gebildet. In ihren Händen klimpert das Taschengeld. 80 Cent kostet die Kugel bei Salvatore, farbige Streusel inklusive. Der Eismann scherzt mit den Kindern und macht den Clown für sie. Gleichzeitig taucht er seinen Portionierer durch das Eis und drapiert die Kugeln kunstvoll auf die Waffeln. Salvatore weiß die Namen jedes Kinds, er kennt ihre Lieblingssorten und wo sie gerade in den Ferien waren. Mit Ahmed redet er türkisch, mit Cristian portugiesisch und mit den anderen sein von italienischen Ausdrücken durchtränktes Deutsch. "Karamelcreme habe ich heute nicht dabei, amore, aber nächste Woche, versproccen!"

Nach zehn Minuten ist die Show vorbei. Die Kinder verschwinden so schnell, wie sie gekommen sind. Salvatore wischt sich mit einem Tuch den Schweiß von der Stirn und gähnt. Bis zwei Uhr morgens war er gestern in der Küche seines kleinen Bistros und hat getan, was er jede Nacht tut: Sahne abgefüllt, Früchte eingekocht, Zucker abgewogen und das Ganze in einer wummernden Maschine zu Eiscreme verarbeitet. Salvatore macht alles selbst, von der Herstellung bis zum Verkauf. Er ist ein Ein-Mann-Betrieb und eine One-Man-Show.

Seit 30 Sommern ist der 54-Jährige im Hamburger Osten unterwegs, immer auf derselben Route. Um halb zehn Uhr abends fährt er nach Hause und wirft die Eismaschine an. Und wenn er es einmal nicht tut, dann kommt am nächsten Morgen die alte Dame von nebenan und fragt, ob alles in Ordnung sei, Salvatore habe nachts nicht gesungen.

In den siebziger Jahren kam der Sizilianer nach Deutschland, "natürlich wegen eines Mädchens". Er zog zu ihr nach München, doch die Liebe war nur von kurzer Dauer. Salvatore schlug sich als Konditor durch, bis er sich mit dem Ersparten das ermöglichen konnte, was er wirklich wollte: sein eigenes Eis verkaufen.