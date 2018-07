3/16

Likatier in der Nähe ihres Hauses am Lech bei Füssen. Die Gemeinschaft wurde vor 35 Jahren gegründet und hat seitdem stetigen Zulauf. Sie besteht heute aus etwa 300 Personen - die Hälfte davon Kinder und Jugendliche - die in Füssen gemeinsam leben und in verschiedenen Betrieben arbeiten. Organisiert wird die Gemeinschaft im Matriarchat. Die meisten der Bewohner leben polygam in unterschiedlichen Formen von Beziehungen