Ich komme aus einem Land, in dem es keine Grillsaison gibt. Nicht, dass man in Österreich nicht grillt, ganz im Gegenteil, man tut es oft und gerne. Doch das Grillen hat in diesem immer noch von böhmischer und italienischer Küche geprägten Land keine Tradition. Deswegen macht man darum auch kein solches Brimborium. Ich bin also ohne Grillkultur aufgewachsen. Ein Fremder.

Mag sein, dass mir deswegen jeder Respekt für das Ritual fehlt. Für die Auswahl, den Einkauf, das Marinieren, das erste Bier. Vor allem für das erste Bier. Ich weiß: Bier gehört dazu. Und wahrscheinlich ist Bier auch das beste Getränk am Grill. Aus der Flasche. Plopp. Und runter.

Doch in meinem Freundeskreis gibt es Menschen, die darauf bestehen, zum eigenhändig auf den Grill geworfenen Steak eine feine Flasche Wein zu trinken. Ein bisschen Kultur muss sein. Denn natürlich halten meine Freunde das Grillen für eine Barbarei. Aber eine Barbarei, die Spaß macht.

Und weil meine Freunde alle sehr gut gefüllte Weinkeller haben, und weil ihr Bedarf nach kultureller Schadensbegrenzung am Grill besonders hoch erscheint, holen sie immer nur die besten Rotweine aus ihrem Keller. Es ist eben besonders originell, zu einem Stück halbverkohlter Wurst und ein paar angekokelten Kartoffeln einen fetten Bordeaux zu trinken. Und als Aperitif einen Riesling. Womöglich ein großes Gewächs.

Manfred Klimek Manfred Klimek sagt über sich selbst, er habe ein populistisches Weinverständnis mit individueller Note. Alle Weinkolumnen von ihm auf ZEIT ONLINE finden Sie hier.



Da wird die eine Barbarei durch eine zweite übertroffen. Ich schreie: Halt! Aufhören! Wenn ihr schon Wein statt Bier trinken müsst, dann trinkt gefälligst Champagner. Oder einen Lambrusco.

Ha, schreit der Weinkenner, einen Lambrusco!? Wer trinkt denn schon einen solchen Dreck? Dieses elend-süße Industriegesöff? Ich trinke Lambrusco. Man muss nur wissen welchen.

Und warum soll man zum braunschwarzen Steak einen Lambrusco trinken? Ganz einfach: weil Frucht, Kohlensäure und Zucker fantastisch mit angebranntem, innen noch blutigem Fleisch harmonieren. Es sind die Gegensätze, die im Mund Spannung und Wohlgeschmack entwickeln. Und die Kohlensäure gibt Volumen.