1/4 Maxi und Matthias beim Kürbiskerneinpflanzen. Matthias ist Staudengärtner und betreibt seit einem Jahr seine eigene kleine Gärtnerei in einer Ecke des Prinzessinnengartens. Maxi ist seit Herbst Praktikantin im Garten. © Anne Haeming 2/4 Die Kürbissamen werden in die kleinen Erdparzellen gepflanzt. © Anne Haeming 3/4 Wichtig: jedes Feld sollte beschriftet werden, wenn man verschiedene Samen aussät. © Anne Haeming 4/4 © Anne Haeming

Zutaten: Kürbissamen. Zucchinisamen. Melonensamen. Kokosfasern. Komposterde. Wasser. So viele Joghurtbecher oder ähnliches wie Samen. Schildchen.

Das gibt’s: Kürbissetzlinge. Zucchinisetzlinge. Melonensetzlinge.

Dauer: Abhängig von der Menge an Samen, die man setzen möchte. Da Kürbisse, Zucchini und Melonen etwa gleich lange keimen, kann man sie leicht gleichzeitig aussäen. Und dann später eben auch zeitgleich die Setzlinge einpflanzen. Entweder man hat vom letzten Kürbis oder der letzten Melone die Samen aufgehoben und selbst getrocknet oder setzt auf Samen aus aller Welt und alte Sorten, wie die Prinzessinnengärtner. Sie beziehen ihr seltenes Saatgut etwa vom Verein zur Erhaltung und Rekultivierung von Nutzpflanzen .

Prinzessinnengarten Der Berliner Prinzessinnengarten Der Berliner Prinzessinnengarten ist das Aushängeprojekt der Urban Gardening-Szene in Deutschland. Auf diesem 6000 Quadratmeter großen Nachbarschaftsgarten treffen sich seit 2009 Berliner aus allen Nationen, um Kräuter zu säen, Gemüse anzupflanzen – und zu ernten. Es ist kein Sozialprojekt, sondern ein kleines Unternehmen.



Die Idee dazu hatten Marco Clausen und Robert Shaw. Sie sind selbst keine Gärtner, die vielen freiwilligen Helfer auf dem Gelände in der Regel auch nicht. Doch sie haben inzwischen viel Erfahrung gesammelt, wie Städter ihr eigenes kleines Stück Grün beackern können. Ihre besten Ratschläge teilen die Prinzessinnengärtner ab sofort hier mit den ZEIT ONLINE-Lesern.

Die Vorbereitung: Die Erde sollte möglichst locker, nährstoffarm und steril sein. Die Prinzessinnengärtner verwenden aufgequollene Kokosfasererde und Komposterde zu gleichen Teilen. Wer größere Mengen ansetzt, kann wie hier im Garten Multizellplatten verwenden, ansonsten tun’s auch Joghurtbecher mit einem kleinen Loch im Boden, damit das Wasser ablaufen kann. Dann die Schildchen beschriften – am besten mit dem Samen-Namen und dem aktuellen Datum – und in die entsprechenden Töpfe stecken.

Der Pflanz-Akt: Fürs Einpflanzen zeigen Matthias und Maxi zwei Varianten: Entweder kleine Löcher bohren, in jedes einen Samen legen, dann mit Erde zuschütten. Oder aber den Samen überall mittig auf die Erde legen, dann mit einem kleinen Stöckchen in die Erde drücken. Die Daumenregel: Die Samen doppelt so tief in die Erde setzen, wie sie dick sind. Angießen – fertig. Nach etwa drei Wochen sind die Setzlinge groß genug fürs Umpflanzen ins Beet.

Wer den Prinzessinnengarten unterstützen möchte, kann dort eine Beetpatenschaft übernehmen .