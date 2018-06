Irgendwann fängt man damit an, mit dem Weintrinken. Die meisten Mitte zwanzig, einige schon in der Pubertät, einige aber auch viel später. Wie etwa der Fernsehmoderator Günther Jauch, seit letztem Jahr Besitzer des Weinguts Othegraven an der Saar, der in einem Interview zugab, dass er Wein erst im Alter von vierzig Jahren für sich entdecken konnte. Elf Jahre später wurde er Winzer.

Jauch steht mit seinem späten Interesse nicht alleine da. Die liebsten Getränke der Deutschen sind Wasser, Limonade und Bier. Mit Wein beschäftigen sie sich nur, wenn er als Teil einer Schorle den schnellen Durst löschen soll, in einer Bar als Appetizer für Härteres ausgeschenkt wird oder als Kulturgut herhalten muss, also zu einem besonderen Anlass getrunken wird. Dann heißt es, man trinke eine "schöne Flasche Wein".

Kurioserweise sind die meisten dieser schönen Weine Flaschen unter zehn Euro. Alles darüber ist für viele Konsumenten edler Stoff, den man im Leben nur ein oder zwei Mal über den Saum streichen darf. Wein als tägliches Getränk? Das wird im Weinbauland Deutschland wohl nie der Fall sein. Das muss man aber auch nicht dauernd beklagen, wie es die Kulturpessimisten unter den Genusskritikern tagtäglich tun. Denn es gibt inzwischen genügend Menschen, die sich für gute Weine interessieren.

Doch was rät man jemanden, der jetzt mit dem Weintrinken beginnen will? Der mit Wein bislang nur peripher in Berührung kam, nun aber die Welt der Weine für sich erschließen will. Und der Schwellenangst hat. Welchen Wein soll man als Einsteiger trinken, wenn man sich weder vor Weinforen oder belehrenden Weinladenbesitzern einschüchtern lassen will? Ich rate zur Exklusivität. Trinken Sie eine teure Flasche aus einem guten Jahrgang. Eine etwas ältere Flasche zudem. Und trinken Sie einen Klassiker. Dann wissen Sie, wo es langgeht.

Trinken Sie zum Beispiel einen Chateau Montrose aus dem Jahr 2001. Ein Bordeaux mittleren Gewichts, kein überbezahltes Weingut, immer etwas unterbewertet und folglich ein würdiger Repräsentant französischen Winzertums. Von dem Wein gibt es aktuell noch einige Flaschen auf dem Markt und er beginnt gerade trinkbar zu werden.