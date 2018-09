Riesige Thunfischleiber werden mit elektrischen Sägen zerlegt und dann versteigert, Muscheln in Kilosäcken verladen, Lachse stapelweise verkauft. Seit 1935 wird im Tokioter Stadtteil Tsukiji Fisch aus Japan und aller Welt gehandelt und von dort ins ganze Land verschickt. Doch die Stadtregierung droht schon lange damit, den Fischmarkt an den Stadtrand zu verlegen, weil sie das Areal in der Innenstadt für Neubauten nutzen will. In diesem Jahr soll die Umsiedlung nun stattfinden. Bilder eines faszinierenden und bedrohten Handelsplatzes