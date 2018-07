Bartolo Mascarello ist tot. Schon seit sechs Jahren. Bartolo der Winzer. Bartolo der Sturkopf. Legendär wurde Bartolo durch seine vor Gerbstoff strotzenden Barolos. Sie waren unvergleichlich, eigenwillig, unnahbar. Weine, die polarisierten. Bartolo wurde dafür bewundert, auch wenn es am Ende seine Tochter Teresa war, die seine fundamentalen Weine machte, als er schon im Rollstuhl saß und in der Küche tagein, tagaus Etiketten zeichnete.

Gerne schimpfte Bartolo bei Journalistenbesuch über Silvio Berlusconi – den hasste er sogar noch mehr als die Barriques, das Teufelszeug. " No Barriques! No Berlusconi! " kritzelte er in Kinderschrift auf das Etikett. Er war dagegen, dass die meisten Winzer ihre Barolos in den kleinen Eichenfässchen reifen ließen, um sie zu würzen und um bessere Bewertungen von den Kritikern zu erhalten. Heute leitet Teresa das kleine Weingut in Barolo, sie ist ein Gianna-Nanini -Typ: drahtig, funkelnd, energiegeladen und ebenso starrsinnig wie ihr Vatergotthabihnselig. Natürlich, Teresa weiß auch Bescheid, wie das ist mit dem Barolo. Wer aber etwas über Gerbstoff, das Testosteron im Rotwein, erfahren will, macht besser eine Flasche von Bartolos unsterblichen Barolos auf. Fump!

Es war ein Wein aus 2005, Bartolos Sterbejahr. Und Cornelius trank mit. Und philosophierte wie nie: "Ein guter Rotwein ist immer ein Botschafter der Zeit. Sein Uhrwerk, das sind die Gerbstoffe, und nur ein guter Winzer versteht es, den Mechanismus so präzise zu bauen, dass am Ende alles leise und geschmeidig tickt. Es kommt auf die Qualität der Gerbstoffe an, nicht auf ihre Durchschlagskraft", sagte er. Ich fragte mich noch, wie das mit dem Uhrwerk funktionieren soll, denn was ich im Glas hatte, schien etwas für Männer zu sein, die gerne Bären erwürgen. Und dann traute ich meinen Ohren nicht. Von Ferne hörte ich ein Raunen. Kam es von oben?

" Maledetto ! Was macht ihr da? Trinkt ihr etwa meinen Wein? Und wisst nicht einmal was Gerbstoffe sind?" Total verwirrt roch ich am Wein, sprach er zu mir? Cornelius aber blieb ruhig: "Bruderherz, das ist doch sonnenklar, du machst Bartolos Wein auf und weckst die Toten." Da war sie wieder, die Stimme. "Was wäre ein Barolo ohne Gerbstoffe? Das sind seine Krallen und die hat er so nötig wie die Zeit. Capisce !?" Cornelius lehnte sich zurück und lächelte: "Die Traube ist eben ein zwittriges Wesen, in der Gut und Böse ganz dicht beieinander wohnen, vor allem in der Schale, wo sich die Farbstoffe und Gerbstoffe konzentrieren. Beim Nebbiolo aber, der Königstraube aus der Bartolos Barolo gemacht wird, ist diese Gratwanderung heikler als bei jedem anderen Wein der Welt, denn sie hat eine äußerst dünne Haut!" Jetzt übertreibt er aber, dachte ich, denn beim Spätburgunder ist es doch fast genau so, behielt das aber für mich, denn Bartolo funkte dazwischen: "Es ist ein großes Kunststück, viel Farbe herauszulösen und die richtige Portion Gerbstoffe, reif müssen sie sein, komplex und rund. Suchst du das eine, kriegst du immer auch das andere – und deshalb steckt ein guter Barolo immer voller Gerbstoffe, die in der Jugend auf den Zähnen schmirgeln." Verflixt, wo kam sie her, diese Stimme? Dann wieder Stille.

Cornelius zeigte auf sein Glas: "Dies hier ist die Antithese zum modernen Rotwein. Der darf heute nur noch rot und süß sein. Hier aber vereinigen sich Kraft und Fülle der Jugend mit der Melancholie der Vergänglichkeit. Es ist das Alpha und Omega." Kaum, dass ich am Wein nippte, hörte ich wieder diese Stimme, Bartolos Stimme: "Und, natürlich, die Farbe! Sie ist bei diesem Wein ein göttlich-zartes Granatrot. Erst später, wenn die Zeit gekommen ist, funkelt er wie das Laub im Spätherbst. Solche Weine reifen nur in großen, alten Holzfässern zu echter Vollkommenheit. Und er lebt beinahe ewig. Weit über meine und auch Eure Zeit hinaus."