Wenige Stunden vor dem Inkrafttreten hat der Oberste Gerichtshof in New York das umstrittene Verbot übergroßer Softdrink-Becher gekippt. Die Regelung sei "willkürlich" und müsse "dauerhaft" ausgesetzt werden, urteilte das Gericht . Es sei nicht gerecht, dass das Verbot nur für bestimmte Getränke gelte und auch nur für bestimmte Verkaufsorte, zum Beispiel Fast-Food-Imbisse oder Kinos.

New Yorks Bürgermeister Michael Bloomberg kündigte via Twitter an, so bald wie möglich Einspruch gegen die Gerichtsentscheidung einzulegen. "Wir sind zuversichtlich, dass die Regelung schlussendlich in Kraft treten können wird." Das Verbot der übergroßen Getränkebecher gilt als eines der wichtigsten Projekte Bloombergs. Es soll die weit verbreitete und stetig ansteigende Fettleibigkeit der US-Amerikaner bekämpfen. Nach Angaben des New Yorker Rathauses sterben allein in der Stadt New York jedes Jahr etwa 5.000 Menschen an den Folgen von Fettleibigkeit.

Die Stadtverwaltung hatte im vergangenen September das Verbot erlassen, in der Nacht zum Dienstag sollte es in Kraft treten. Die Regelung sah vor, dass Schnellrestaurants, Cafés sowie öffentliche Orte wie Kinos und Stadien keine Getränke mehr anbieten dürfen, die über 16 Unzen, 473 Milliliter, hinausgehen. Supermärkte und Lebensmittelgeschäfte hätten dagegen auch weiterhin dieselbe Menge in Flaschen verkaufen dürfen. Zudem beträfe das Verbot nur kalorienreiche Softdrinks und Kaffee. Cola mit Süßstoff, Fruchtsaft und auch Bier blieben ausgenommen.

Der US-Getränkeverband American Beverage Association nahm das Urteil des Gerichts "mit Erleichterung" auf. Der Verband hatte seit Monaten eine Kampagne gegen das Verbot betrieben und vor Gericht geklagt. Nach ihren Angaben würden der Gastronomie und kleinen Geschäften mehrere Millionen Einnahmen verloren gehen. Tatsächlich kam aus der Bevölkerung relativ wenig Kritik an dem geplanten Verbot . Auch Ärzte hatten die Regelungen unterstützt, sie allerdings als nicht ausreichend bemängelt.