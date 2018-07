Der Libanon gehört zu den kleineren Ländern der Welt, die libanesische Küche ist dafür eine der großartigsten. Bis in die Zeit des Römischen Reichs reichen die Wurzeln vieler libanesischer Gerichte zurück, seither wurden die kulinarischen Vorlieben der jeweiligen Besatzungsmacht in den Speiseplan integriert. Lammfleisch etwa kommt seit frühesten osmanischen Zeiten in vielen Varianten auf den Tisch, zuletzt ließen die Franzosen nach ihrem Abzug Flan und frische Croissants zurück.

So entstand eine besondere Küche, raffiniert, abwechslungsreich, aromatisch und viel zu schade für die Imbisstheken, hinter denen die libanesischen Klassiker Taboulé, Hummus, Schawarma und Falafel hierzulande ein tristes Dasein fristen. Doch Yotam Ottolenghi sei Dank, gewann die Kost des östlichen Mittelmeerraums in den letzten Jahren rasant an Ansehen und Anerkennung. Jetzt legen die Kochbuchverlage nach und bringen gleich mehrere Titel heraus, die sich dem Libanon widmen, darunter Salma Hages Die libanesische Küche.

Allein den Mezze, den berühmten kleinen Vorspeisen wie Hummus mit roter Beete, gebratener Zucchini mit Minze oder dem Auberginen-Sesam-Mus Baba Ghanoush, widmet Salma Hage fast 130 Seiten. Insgesamt hat Die libanesische Küche mehr als 500 und enthält ebenso viele Rezepte. Zusammengesammelt hat Hage dieses Kompendium in mehr als fünf Jahrzehnten in der Familienküche und als Chefköchin eines Londoner Caterers. Die Qual der Wahl wird bei der Lektüre dieses Kochbuchs zum Vergnügen.

Salma Hage: "Die libanesische Küche" © Phaidon

Vor dem ersten libanesischen Dinner sei allerdings zu einer Inventur des Gewürzregals geraten. Eine besonders typische Zutat der libanesischen Küche ist Baharat, eine Sieben-Gewürze-Mischung aus Piment, Zimt, Nelken, Ingwer, Pfeffer, Muskat und Bockshornklee. Baharat prägt den Geschmack von Gerichten wie Lammfleisch mit Bulgur, Hähnchen-Schawarma oder gebackenem Wolfsbarsch. Kreuzkümmel und Koriander dürfen ebenso wenig fehlen wie Knoblauch, Minze und Petersilie. Klassische Zutaten sind außerdem Couscous und Kichererbsen, Oliven, Nüsse, der elegante Granatapfel und sauer Eingelegtes.

So aufgeräumt und plakativ in Rot, Weiß und Grün gestaltet dieses Kochbuch ist, so übersichtlich sind seine Kapitel sortiert: Auf die Grundrezepte für Saucen und Dressing folgen die Mezze und Suppen- und Fischrezepte, etwa Seeteufel mit Safranreis. Unter Fleisch versteht Hage vor allem Lamm (Kebab und Lammragout mit Aubergine) und Hühnchen, danach gibt es die eher knappen Kapitel über Gemüse und Brot. Freunde nahöstlicher Süße können sich an Grießkuchen mit Mandeln, Aniskeksen, Turkish Delight und natürlich Baklava versuchen. Wer dann noch nicht genug hat, kommt zum Eingemachten: Feigenaufstrich mit Mandeln, Zwiebel-Marmelade, eingelegte Auberginen mit Nuss-Petersilien-Füllung.

Kirsten Haake Kirsten Haake ist Chefin vom Dienst bei ZEIT ONLINE. Ihre Profilseite finden Sie hier.

Wegen der vielen Gewürze erscheinen manche Zutatenlisten sehr lang, die Rezepte sind aber durchweg unkompliziert, brauchen wenig Zeit und Aufwand. Ausprobiert habe ich Hähnchen-Schawarma. Der Begriff Schawarma verweist übrigens wieder auf den Einfluss der Nachbarländer: Çevirme ist das türkische Wort für wenden. Zu Hause muss allerdings wenig gewendet werden, das in Streifen geschnittene Fleisch wird über Nacht in Essig und Zitrone mariniert, kommt dann in einen Bräter, wird mit den Gewürzen vermengt und eine halbe Stunde im Ofen gegart. Geht die Tür auf, strömt Gewürzduft in die Küche.