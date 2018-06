Als Vorbereitung für seine Kollektion, die er im Oktober 2008 in Paris zeigte, las Alexander McQueen Darwin. Er stellte eine Gruppe ausgestopfter Tiere auf den Laufsteg und übte damit Kritik an dem Motto Survial of the fittest . Er selbst trat beim Finale im Ganzkörper-Hasenkostüm winkend auf die Bühne. Es war wohl das Komischste, das die Modewelt in dieser Saison zu Augen bekam.

Schönheit hat ihn nie interessiert, wohl aber das Spiel mit ihr. "Da ist eine Schönheit in der Wut und Wut ist meine Leidenschaft", sagt er einmal über seine Arbeit. Es gibt die Anekdote, dass er als junger Praktikant in einer Herrenmaßschneiderei der berühmten Londoner Savile Row , den, hier frei übersetzten, Satz "Ich bin ein Arschloch" in das Futter einer Jacke schrieb, die für den Prince of Wales bestimmt war.

Er war wohl der handwerklich begabteste Witzbold der Mode. Bevor der ehemalige Schneiderlehrling an Englands wichtigster Modeschule, dem Central Saint Martins, studierte, arbeitete er als Schnittmacher in Mailand . Und nach nur acht Kollektionen, die er in den Neunzigern auf der Londoner Fashion Week präsentierte, holte ihn das Haute-Couture-Haus Givenchy nach Paris. Das machte aus dem enfant terrible einen hoch geachteten Designer, dessen eigene Linie im Jahr 2000 vom italienischen Modekonzern Gucci mit 51 Prozent übernommen wurde.

Seine Kleider waren immer auch Waffen, die sich auch mal gegen die Frauen selbst richteten – wie sein scharfkantiges Muschelkleid - in dem sich das Model Erin O’Connor mehrere Schnittwunden zuzog.

McQueen war unbestritten der wichtigste britische Modedesigner – und einer der wichtigsten weltweit. Natürlich gibt es seinen britischen Kollegen John Galliano, die Galionsfigur des altehrwürdigen Modehauses Dior . Aber gegen die Entschlossenheit, mit der McQueen immer wieder Formen und Normen der Mode über den Haufen warf, um sie dann akribisch neu zusammenzusetzen, ist Galliano fast eine liebenswerte Schießbudenfigur des Kostümspektakels.

McQueens zu jeder Gelegenheit ausgesprochener Leitsatz "Ihr könnt mich mal" und gleichzeitig seine höfliche Art, sich selbst zurückzunehmen, verkörperte die perfekte britische Lebensweise. Er bezeichnete sich selbst als Mauerblümchen. Als jemand, der sich nicht für seine Industrie, nicht einmal für ein Glas Champagner, interessierte. Doch gab auch er zu, den Druck zu spüren, jeder seiner hochgelobten und bestaunten Kollektion eine noch verblüffendere folgen zu lassen.