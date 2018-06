Inhalt Seite 1 — Die Kurven kommen zurück Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Ist sie nun doch erreicht, die Trendwende bei den Modelmaßen? Zumindest auf zwei Modenschauen der vergangenen Tage liefen Frauen über die Laufstege, die sich deutlich von den extrem dünnen, teils sogar untergewichtigen Models unterschieden: Bei Mark Fast in London und bei Elena Miro in Mailand .

Nachdem 2006 das brasilianische Model Ana Carolina Reston an den Folgen von Unterernährung gestorben war, diskutierte die Branche erstmals über den Umgang mit sogenannten Magermodels. Einige Modeveranstalter erwogen daraufhin, untergewichtige Models von den Laufstegen zu verbannen. Es blieb aber zumeist bei den Vorsätzen. In der Realität war davon kaum etwas zu sehen. Auf den Schauen in Paris, London, Mailand oder Berlin waren die Frauen genau so dünn wie in den vergangenen Jahren.

Allein die Madrider Modewoche ging mit gutem Beispiel voran. Die "Cibeles" führte 2006 als erste Modeveranstalterin einen Mindest-Body-Mass-Index von 18 für Models ein. Ärzte wurden eigens dafür engagiert, zu überprüfen, ob die jungen Frauen dieser Vorgabe entsprachen. Auch in diesem Jahr wurden wieder zwei Models wegen Untergewichts nach Hause geschickt.

Der britische Designer Mark Fast schickte in London erneut molligere Models auf den Laufsteg. Bei diesem Entwurf muss man leider sagen: er ist etwas unvorteilhaft © Ian Gavan/Getty Images

Madrid nahm zwar eine Vorreiterrolle ein, hatte als eher zweitrangige Veranstaltung in der Modewelt jedoch keinen entscheidenden Einfluss auf die Branche. Das scheint sich nun zu ändern. Auf der London Fashion Week , die in der Branche als junge Trendsetter-Schau gilt, ließ der britische Designer Mark Fast seine eng anliegenden Kleider von molligen Models präsentieren. Auf seiner letzten Schau im September hatte Fasts Entscheidung, Models mit den Konfektionsgröße 40 bis 42 zu engagieren, noch einen Eklat ausgelöst : Fasts Stylist verließ wutentbrannt die Show, eine Ersatzstylistin musste einspringen.

Auch in Mailand zeigte die italienische Designerin Elena Miro ihre Damenkollektion an Models mit sehr weiblicher Figur. Man wolle die "mediterran geformte" Frau wieder ins Bewusstsein der Kundin bringen, sagte die Eigentümerin der Marke, Elena Miroglio, der Nachrichtenagentur AFP . "Es ist wichtig für einen Designer, eine andere Art der Schönheit zu präsentieren, sowohl im Marketing als auch in den Medien." Miros Kollektion ist – im Unterschied zu den manchmal etwas unvorteilhaften Minikleidern Mark Fasts – sexy und elegant zugleich.