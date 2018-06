2/12

War Mohrs letzte Kollektion streng in den Grundfarben Gelb, Blau und Rot sowie Schwarz und Weiß gehalten, so hat er nun seine Farbpalette um Crème-Töne erweitert. Auch seine Jeans-Linie zeigt er in Variationen: So sind bei diesem Modell die Hosensäume zweifach hochgesteckt