"I love to hate you" hat der Münchner Designer Marcel Ostertag seine Sommerkollektion 2011 getauft. Der Designer, der 2008 den Karstadt Fashion Award für Jungdesigner in Berlin gewann, eröffnete zum ersten Mal die Fashion Week. Mit seiner neuen Linie möchte er eine "Welt der Widersprüchlichkeiten" darstellen. Das Gefühl, ohne Angst vor Verlusten aus Herzenslust zu hassen. Ein ungewöhnlicher Ansatz, den Ostertag umzusetzen versucht, indem er zum Beispiel zarten Chiffon mit scharf konturierten schwarzen Linien umrandet. Durch die Kombination des fließenden Stoffs, der von Seide eingefasst wird, erreicht er etwa bei diesem Rock einen interessanten Effekt. Wie von einem Korsett begrenzt, hat der Chiffon nur noch an den Außenseiten Bewegungsspiel