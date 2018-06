Inhalt Seite 1 — Die Wiederbelebung der Mode Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Der Name ihres Unternehmens ist zusammengesetzt – wie die Mode, die sie schneidern: Schmidttakahashi heißt das junge Label von Eugenie Schmidt und Mariko Takahashi, Reanimation , "Wiederbelebungsmaßnahmen", ist der Name ihrer ersten Kollektion. Das Konzept der beiden Designerinnen: Sie zerlegen gebrauchte Kleidung in ihre Einzelteile und setzen sie zu neuen, kunstvollen Unikaten zusammen.

Die Themen Nachhaltigkeit und Überproduktion faszinierten schon während ihres Studiums an der Berliner Kunsthochschule Weißensee. "Der Mensch ist von tausend Dingen umgeben, die überflüssig sind und wir als Designer fügen immer noch mehr hinzu", sagt Schmidt. Sie wollten "etwas Besonderes aus Dingen schaffen, die schon existieren".

Gleichzeitig möchten Schmidt und Takahashi den negativ besetzten Begriff "Altkleider" aufwerten. Ihr Ziel ist es, in jedem neuen Stück die Gebrauchsspuren des ursprünglichen Kleidungsstücks und die darin eingewobene, fremde Persönlichkeit sichtbar zu machen.

Für ihr Projekt Reanimation sammelten Schmidt und Takahashi Kleider und Accessoires von ihren Kommilitonen, Professoren und von sich selbst: Insgesamt kamen rund 700 abgelegte Kleidungsstücke zusammen. Vielleicht war es Zufall, dass so viele Menschen ihre Schränke leerten; vielleicht aber gaben sie ihre alten Kleider lieber an Bekannte ab, als sie als anonyme Spende im Container zu versenken.

In ihrem gemeinsamen Atelier am Paul-Lincke-Ufer in Berlin-Kreuzberg stapeln sich Pullover, Hosen, Jacketts und T-Shirts in einem Stahlregal, sortiert nach Farben. "Unser Archiv", sagt Takahashi. Auf dem Boden, in großen Taschen, wartet schon neues Material. Nach der Reinigung fotografieren die beiden Designerinnen die Kleidungsstücke in ihrem Ursprungszustand und dokumentieren Material, Farbe, Größe.

Die Kleider sind für Schmidt und Takahashi Rohstoff und Inspiration zugleich: Jedes dieser Stoffteile ist für sie einzigartig. Genau so einzigartig wie die daraus entstehenden, aus Puzzleteilen zusammengesetzten neuen Kleider.

Einen weißen Wollpulli und ein beiges Jackett vernähen die Designerinnen so, dass die Rückenmitte und die Brustpasse aus dem Pulli bestehen und die Wollärmel die Jackettärmel verlängern. Aus einem Hemd machen sie einen Kimono: Schultern und Knopfleiste ergänzen sie durch Stücke zweier T-Shirts. Das Rückteil eines Daunenmantels ersetzen Schmidt und Takahashi durch speziellen Strick, der die Polsterwellen der Daunen aufgreift.