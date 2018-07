Es regnet. Es ist dunkel. Nebelschwaden wabern übers Flugfeld. Alles schmutziggrau, auch die Stimmung der Protagonisten. "Uns bleibt immer Paris", sagt er, den Hut tief in die Stirn gezogen, den Mantelkragen hochgeschlagen, den Gürtel fest geknotet statt durch die Schnalle gefummelt. Für derlei Kinkerlitzchen ist keine Zeit, seine große Liebe muss außer Landes, und zwar schnell. Wenn Ingrid Bergman in der Schlussszene von Casablanca im diesigen Nebeldunst verschwindet und Humphrey Bogart in seiner Rolle als Rick zurückbleibt, hat man fast Mitleid. Aber nur fast. Und das liegt neben Bogarts Coolness auch an seinem Trenchcoat: An ihm perlt alles ab.

Nicht umsonst istdiese Filmszene meist die erste, die einem beim Stichwort "Trenchcoat" einfällt: Der robuste wie unauffällige Trenchcoat und Rick mit seiner unendlich lässigen Attitüde, sie bedingen einander – beide leben von ihrem unübersehbaren Understatement. Genau deshalb ist der Mantel knapp 70 Jahre nach der Premiere des Schwarz-Weiß-Klassikers in Modenschauen, Streetstyle-Blogs und Straßenbahnen präsent wie lange nicht.

Weite Hemden, flache Schuhe, Hauttöne und eben Trenchcoats, diese aktuellen Modeerscheinungen sind alle Facetten eines Phänomens: Es geht darum, Unscheinbarkeit zu inszenieren, mit vermeintlicher Schlichtheit zu spielen. Es sind pragmatische Zeiten, der Finanzkrise ist's geschuldet. Den "Trench" kann man einfach überwerfen, selbst verknittert strahlt er Ordnung aus, das Darunter verschwindet. Zwischen unförmig offen lassen und tailliert schnüren ist alles drin, Hauptsache nonchalant.

Unscheinbar, schlicht, pragmatisch: es verwundert kaum, dass der Mantel seine Karriere einst im Matsch zwischen den Frontlinien des Ersten Weltkriegs begann. Der Name erinnert noch immer daran – "trench" ist das englische Wort für Schützengraben. Ab 1914 war das Kleidungsstück fester Bestandteil der Uniformen britischer Offiziere. Schuld daran war Thomas Burberry, der Gründer der gleichnamigen Modemarke: Er hatte bereits 30 Jahre zuvor ein wasserabweisendes, reißfestes Material namens Gabardine entwickelt und 1888 patentieren lassen – geländegängiger ging es damals nicht.

1895 kam dann das Vorgängermodell des Trenchcoats auf den Markt: Ein Regenmantel namens "Tielocken" , der bis zu den Stiefelschäften reichte. Er wurde Teil der Standardausrüstung der britischen Armee, wozu er , wie Burberrys damals warb, vom britischen Kriegsminister "Lord Kitchener ausgewählt" worden war. Der "Tielocken", behauptete das Modehaus damals, habe "alles, was ein Offizier braucht".

Mit Kriegsbeginn bestellten die Briten Sondermodelle beim Herrenausstatter, mit Epauletten, den noch immer trench-typischen D-förmigen Gürtelschnallen und dem abgesetzten Stück an der Rückenpartie, der noch heute ein Erkennungszeichen jedes Trenchcoats ist. Außerdem zeichneten sich die Mäntel durch lange Doppelreihen an Knöpfen und zackige Kragen aus, meist in einer Camouflagefarbe in den Schattierungen Schlamm, Staub, Morast.

Eben die Tarnfarben und der hohe Kragen waren auch der Grund, weshalb Kostümbildner beim Film Spürnasen gerne in ebendiese Mäntel stecken. Klar, sie klappen ihren Kragen hoch, ziehen den Kopf ein, drücken sich in dunklen Ecken herum, verschwinden dank der Tarnkleidung in der Unauffälligkeit. Und überstehen dadurch einigermaßen unbeschadet jedes Wetter, jede schmutzspritzende Verfolgungsjagd – wie Peter Sellers als Inspector Clouseau, Harrison Ford als Rick Deckard in Blade Runner , Heinz Rühmann als Maigret oder Peter Falk als Columbo. Aber auch Catherine Deneuve trug in ihrer Rolle als Privatdetektivin in Ecoute voir selbstverständlich Trenchcoat, ebenso Gemma Arterton im letzten James Bond als forsche Agentin Fields. Selbst der Comiczeichner Hergé verpasste seinem jungenhaften Journalisten Tim den matschgrauen Mantel als Markenzeichen.