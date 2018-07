Inhalt Seite 1 — Vom Verzaubern und Entzaubertwerden Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Alber Elbaz ist der Mann der Stunde. Bis vor kurzem bejubelte nur ein eingeweihtes Modepublikum den rundlichen Chefdesigner des Traditionshauses Lanvin. Jetzt hat er als Gastdesigner eine Kollektion für die schwedische Modekette H&M entworfen, die im November flächendeckend in den Läden hängen wird. Spätestens dann wird man ihn überall kennen.



Dass die Begeisterung für Elbaz von Saison zu Saison zunimmt, hat einen schlichten Grund: Er stellt eine moderne Garderobe für urbane Frauen bereit. Elbaz will die Frauen anziehen - für das, was gerade auf dem Tagesplan steht. Genau an diesem Punkt entscheidet sich, ob ein Designer "die Mode voranbringt", wie es im Branchenjargon heißt.

Elbaz tut das. Für Lanvin entwarf er in der Taille gegürtete Seidenkleider in Schwarz und Koralle. Oben kamen sie als eine Art sportives Ein-Träger-Top daher, unten hingegen als weiter, etwas mehr als knielanger Rock, dem mehrere Lagen Seide nachschwangen. Einige Kleider waren vertikal geteilt: zu zwei Dritteln schlichtes moosgrünes Etuikleid. Zu einem Drittel taubenblaues Seidenkleid mit langem Arm und ausgeprägter Schulter. Am schönsten waren die Kombinationen aus Seidencrêpe: Ein zitronengelbes Oberteil mit kurzem schwarzen Rock. Oder ein schlichtes, violettes Kleid.

Wenn ein Designer weniger über den Tagesplan der Trägerin nachdenkt, dann sieht es so aus wie die Kollektion von John Galliano für Christian Dior. Galliano machte eine Reise in die Südsee und warf dafür Matrosenlook und Haitiblumen zusammen. Das resultierte in dunkelblauen Sailor-Pants und weißen, überweiten Blousons. Und in einer nicht enden wollenden Parade blumenbedruckter, mit maritimer Knüpftechnik versehener Seidenkleider. "Langweilig", nölt die Kollegin nebenan.

Einige der Dior-Entwürfe waren durchaus anmutig, andere hingegen zweifelhaft - etwa ein geknüpftes, blassblaues Minikleid. Oder ein langes, pinkfarbenes Seidenkleid, dessen Rockteil nur aus Fransen bestand. Galliano, das ließ schon das Programm wissen, hatte bei dieser Kollektion eher an Eskapismus gedacht. Die Kollektion kreiere eine "neue Muse, eine neue Ausflucht". Nur geht die "Off-Duty-Eleganz mit tropischem Twist" an dem vorbei, was ihre Trägerin gewöhnlich vorhat. Die Kollektion blieb belanglos. So kam es, dass der Höhepunkt der Schau vor dem Defiliee lag: Es war der Autritt von Kate Moss, die als letzte, von einer Kamerainsel auf Rädern begleitet, in der ersten Reihe Platz nahm.

Was muss geschehen, damit man sich als Schauenbesucherin auf den Arm genommen fühlt? Im Sinne von: hochgenommen oder verulkt. Bei der Schau der Maison Martin Margiela kam einem diese Frage in den Sinn. Der Designer war einst der große Unbekannte der Modewelt: er gab keine Interviews, sprach allein durch seine Mode. Vor einiger Zeit hat er sein Haus verlassen. Und inzwischen muss man sagen: Das merkt man. Die Maison Margiela versucht zwar, das Geheimnisvolle und den konzeptionellen Ansatz des Meisters weiterzuentwickeln. In dieser Saison ist ihr das nicht geglückt.