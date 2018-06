Die für ihren extravaganten und experimentierfreudigen Stil bekannte Michelle Obama war mal wieder die Erste – nämlich die erste Präsidentengattin von Amerika, die zu einem öffentlichen Auftritt ein Vintage-Kleid trug. Als sie im Dezember letzten Jahres beim "Christmas in Washington"- Konzert ein 1950er Jahre Cocktail-Kleid aus schwarzer Spitze des 1972 verstorbenen Designers Norman Norell trug, ließ sich kein Nachrichten- Sender, Style-Blog und Magazin die Nachricht entgehen.



Hollywood-Schönheiten und Models wie Angelina Jolie und Kate Moss machten den Vintage-Trend schon vor einigen Jahren Red-Carpet-tauglich. 2001 etwa sorgte Julia Roberts für Furore, als sie mit einer Vintage-Robe von Valentino zur Oscar- Verleihung erschien. Von da war es nur ein kurzer Weg, bis sich der Trend, sich mit Design- Klassikern einzukleiden, bei Mode- Fashonistas weltweit etablierte. Doch ganz neu war dieser Trend nicht. Denn Vintage war zumindest in Amerika und England bereits in den 1970er Jahren en vogue. Besonders Kleider aus der Regierungszeit des englischen Königs Edwards VII. (1901—1910) waren damals gefragt. "London war stets sehr Vintage, und die Leute, die Second-Hand trugen, wurden zu richtigen Trendsettern und hatten großen Einfluss auf die Catwalks", erzählt Patricia Frost, Direktorin der Abteilung Fashion and Textiles beim Auktionshaus Christie’s.

Es ist also kein Zufall, dass zu diesem Zeitpunkt die großen internationalen Auktionshäuser Christie’s und Sotheby’s eine Sparte für historische Kleidung und Designer-Roben aus zweiter Hand gründeten. "Dann kam Anfang der 1980er Jahre die Rezession. In den 1980er und 1990er Jahren allerdings, also mit Beginn der Punkrock-Ära, war Vintage dann wieder verpönt, und die Nachfrage nach Kleidern aus zweiter Hand ging zurück. In den 1980er Jahren hielt ich in New York für Sotheby’s Vintage-Auktionen ab, und es war sehr schwer, Käufer zu finden. Die Preise waren sehr niedrig, es war also eine gute Zeit, um zu kaufen. Seit Anfang der 2000er Jahre ist Vintage wieder angesagt, und die Preise haben sich wieder nach oben entwickelt", erinnert sich Kerry Taylor, die seit 1979 bei Sotheby’s für Mode und Vintage zuständig war und sich 2003 in London mit Kerry Taylor Auctions selbstständig gemacht hat.

Regelmäßig hält das Auktionshaus Versteigerungen rund um Mode und Design ab, mit durchschlagendem Erfolg. Heute ist Kerry Taylor Auctions eine der international wichtigsten Adressen für Vintage-Mode.

Kerry Taylor selbst war bereits im Alter von zehn Jahren ein "Vintage-Victim". "Damals habe ich mich in ein besticktes Cape aus den 20er Jahren verliebt. Ich sparte mein ganzes Taschengeld, um mir das ersehnte Stück kaufen zu können. Manche Leute sind verrückt nach Autos, das interessiert mich überhaupt nicht, ich bin verrückt nach Mode", gesteht Taylor schmunzelnd.

Erschienen im Magazin Weltkunst, Ausgabe Februar 2011 © Weltkunst

Und das verbindet sie mit einer immer größer werdenden Vintage-Fangemeinde. Neben Amerika, England und Japan findet dieser Trend zunehmend auch in Frankreich und Deutschland Anhänger, wenn auch noch nicht im selben Ausmaß. Vorreiter in Deutschland ist das Auktionshaus Neumeister, wo 2008 zum ersten Mal eine Vintage- Auktion stattfand. Courtenay Smith, Expertin für Design beim Münchner Traditionshaus, ist gebürtige Amerikanerin und seit ihrer Jugend von Kleidung vergangener Jahrzehnte begeistert. Zusammen mit Neumeister-Geschäftsführerin Katrin Stoll erweiterte sie das Kunst- und Design-Angebot des Hauses um Vintage-Fashion. "Frau Stoll ist sehr visionär und weltoffen. Wir haben uns gefragt, wer sind die Kunden von morgen, wie können wir neue Kunden ansprechen?", berichtet Smith. Seither findet einmal im Jahr eine Sonderauktion im Sommer zum Thema Vintage statt, die sehr gut angenommen wird und alle Altersgruppen anspricht.

Warum gerade seit Mitte der 2000er Jahre Vintage wieder im Trend ist, erklärt Smith so: "Das Phänomen hängt meines Erachtens zusammen mit der Tatsache, dass unsere Kultur sich geändert hat, indem angewandte Kunst nicht mehr als Kunst zweiter Klasse gesehen wird. Kunst, Design, Architektur, Fotografie, Mode stehen nebeneinander und werden gleich behandelt und wahrgenommen. Es gibt auch GrenzÜberschreitungen zwischen den verschiedenen Bereichen. Derzeit werden viele Sammlungen von Mode auf- oder ausgebaut, die Kleider werden wie Kunstwerke ausgestellt und wahrgenommen."

Angelockt werden von Vintage-Auktionen die unterschiedlichsten Milieus. Sammler sitzen neben Fashionistas, die betuchte Zahnarztgattin neben der jungen Studentin, Museumsleute bieten ebenso mit wie Kreative und Designer. Als eigene, eingeschworene Gemeinschaft bezeichnet Kerry Taylor ihre Kunden. "Wir Vintage-Liebhaber sind wie ein Klub, ich habe viele Stammkunden, und bei manchen Sachen, die ich reinbekomme, denke ich sofort an eine bestimmte Person. Es gibt Kunden, die eine bestimmte Epoche sammeln, und andere, die sich für die Kreationen eines bestimmten Modeschöpfers begeistern." Auch Modehäuser, die zunehmend an ihrer Vergangenheit interessiert sind, steigern fleißig ihr eigenes Erbe zurück, denn die Rückbesinnung auf vergangene Zeiten wird in der Mode und für Modeschöpfer immer wichtiger.

Wie unterschiedlich das Publikum bei Vintage-Auktionen auch ist, alle vereint eines: Leidenschaft für Mode-Klassiker. "Passion for fashion", bringt es Taylor auf den Punkt, und unter diesem Motto stehen auch ihre weltweit beachteten Auktionen. Ihre Kundschaft reicht dank der Möglichkeit, online mitzusteigern, von Nowosibirsk bis New York, von Sydney bis Stockholm. Neumeister hat mit Vintage-Auktionen den Kreis seiner Kunden erweitert. "Die Mode hat uns Leute ins Haus gebracht, die normalerweise nicht zu Auktionen gehen. Vor allem Frauen sind begeistert, da sie sich hier ein Feld aufgetan haben, das nicht so sehr von Männern dominiert wird, sondern wo vor allem sie selbst die Konditionen bestimmen", schwärmt Courtenay Smith.