Sarah Burton hat das Erbe Alexander McQueens stilsicher fortgeführt. In charakteristischen Elementen wie dem Kopfschmuck, den Halskrausen oder den Fellen lässt sie ihren Meister weiterleben, ohne selbst an Originalität einzubüßen. So setzt sie Tradition und Innovation des Hauses zu einem harmonischen McQueen-Burton-Mosaik zusammen.