Strenge Schnitte, klare Linien und sehr viel Schwarz. Das sind die charakteristischen Merkmale, mit denen sich die Mode von Nicolas Andreas Taralis normalerweise am besten beschreiben lässt. Nicht so in dieser Saison. Der 35-jährige, in Kanada geborene Designer mit deutsch-griechischen Wurzeln, zeigte bei den Prêt-à-Porter-Schauen in Paris eine überraschend sinnliche und opulente Kollektion: Renaissance-Blusen, rostrot eingefärbte Mäntel, gebatikte Hemden. ZEIT ONLINE traf Taralis in einem Café auf den Hügeln von Montmartre – dort ist der Modeschöpfer seit über zehn Jahren zu Hause.



ZEIT ONLINE: Herr Taralis, die Kollektion, die Sie gerade in Paris gezeigt haben, war weit weniger puristisch als man das sonst von Ihnen kennt. Woher kommt auf einmal diese Lust auf Opulenz?



Nicolas Andreas Taralis: Die letzte Sommerkollektion war sehr streng und kontrolliert. Ich wollte diesmal eine andere Ebene mit einbringen. Ich zeige diese strengen, stark reduzierten Sachen ja nun schon seit einigen Saisons. Ich glaube, es ist es ganz natürlich, dass man auch mal etwas Neues ausprobieren möchte.

ZEIT ONLINE: Reduktion und Leere spielen bei Ihnen aber nach wie vor eine große Rolle. Angeblich gibt es in Ihrem Arbeitszimmer nicht einmal eine Nähmaschine.



Taralis: Das stimmt, ich arbeite am liebsten im leeren Raum. Jedenfalls so leer wie möglich. Ich habe nur einen weißen Franzoni-Tisch aus den sechziger Jahren. Schlichter geht es kaum. Ich brauche das, um Ideen zu finden, ich möchte auch keine Referenzen um mich herum haben. Meine neuen Blusen zum Beispiel, die nun viele mit Renaissance vergleichen, haben keinerlei geschichtlichen Bezug, sie sind zufällig entstanden, gewissermaßen als glücklicher Unfall.

ZEIT ONLINE: Wenn Sie im leeren Raum arbeiten – woher nehmen Sie Ihre Inspirationen?



Taralis: Ich brauche dafür nicht viel. Schon ein kleines Stück Stoff kann mich inspirieren. Der kreative Prozess ist ohnehin das Beste am Modedesign. Leider macht er nur den geringsten Teil aus, vielleicht 10 Prozent, der Rest ist Realisierung. Vor allem, wenn man wie wir aus einem Team von drei Leuten besteht.

ZEIT ONLINE: Wenn Sie ein Kleidungsstück entwerfen, stellen Sie sich die Menschen vor, die es später tragen?



Taralis: Nun ja, wenn man in einer weißen Box arbeitet, denkt man in der Tat oft daran, was draußen passiert. Wir probieren auch alle Stücke selbst an. Ich entwerfe keine Kleider, die ich nicht auch selbst tragen würde. Aber es ist trotzdem jedes Mal schwer, sich vorzustellen, wie die Sachen im wahren Leben aussehen. Oft ist man sogar überrascht, wenn man später fremde Menschen im eigenen Design sieht.

ZEIT ONLINE: Sie entwerfen zum Teil sehr androgyne Kleidung, die von Männern und Frauen gleichermaßen getragen wird.



Taralis: Das habe ich von Anfang an so gemacht. Für mich sind Kollektionen genderübergreifend, ich mache keine Trennung zwischen Geschlechtern. Bei mir tragen Männer dieselben Blusen wie die Frauen, Frauen tragen Herrenmäntel, Männer Röcke und so weiter. Ich mag die Vorstellung, dass man Dinge teilt.

ZEIT ONLINE: Sie sind halb Deutscher, halb Grieche, in Kanada aufgewachsen und leben in Paris. Zu welcher Nationalität fühlen Sie sich zugehörig?



Taralis: Ich kann das gar nicht genau sagen. Ich habe die deutsche Staatsangehörigkeit, aber ich kenne Deutschland zu wenig, um mich richtig Deutsch zu fühlen. Als Kanadier würde ich mich aber auch nicht bezeichnen. Ich glaube ich habe eher eine urbane Identität. In Paris fühle ich mich zu Hause.

ZEIT ONLINE: Was halten Sie von deutscher Mode?



Taralis: Ich muss zugeben, ich kenne mich mit deutscher Mode kaum aus. Ich habe keine Ahnung, was dort gerade passiert. Ich schaue generell nicht so sehr darauf, was andere machen. Wenn ich an Deutschland denke, denke ich jedenfalls nicht sofort an Mode.