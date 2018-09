Am Ende verrät Gisele Bündchen sogar noch ihren Styling-Tipp: Bequeme Sachen tragen – passenderweise ist das Supermodel gerade deutschlandweit im gemütlichen Walla-Walla-Kleid auf Plakaten zu sehen. Und das Kleid kommt ebenso von H&M wie das Magazin, dem Bündchen das Interview gegeben hat. Beides ist in den Geschäften des schwedischen Modekonzerns erhältlich: das Kleid für 19,95 Euro, das Magazin gibt es kostenlos.

Für das Unternehmen dürfte sich das Angebot trotzdem doppelt rechnen. Denn was für das bestbezahlte Supermodel der Welt bequem genug ist, dürfte für mich ja nicht schlecht sein, sollen sich die Kundinnen offenbar beim Lesen des Interviews und Anblick des Plakats denken – und deshalb nicht nur das Magazin einstecken, sondern auch das Kleid kaufen.

Wie das Unternehmen H&M, das bereits seit Herbst 2004 ein eigenes Heft herausgibt, setzen immer mehr Modefirmen darauf, Kunden per Magazin an sich zu binden. Nicht nur Rüschen, sondern immer mehr solcher Gratis-Hochglanzhefte rascheln deshalb in den Einkaufstüten. Es sind keine billig gemachten Werbeblättchen, sondern Zeitschriften, die hochprofessionellen Mode- und Lifestyle-Magazinen teilweise zum Verwechseln ähnlich sehen: Vom Cover lächelt ein bekanntes Model, Daisy Lowe beispielsweise, beim aktuellen Magazin des britischen Online-Shops Asos, im Innenteil der Blätter gibt es Interviews und Porträts von fashionaffinen Stars wie mit Sängerin Lykke Li bei Cos, dazu Bilderstrecken mit Auszügen aus der aktuellen Kollektion, inszeniert von bekannten Fotografen, und Anregungen, wie die Teile kombiniert werden können.

Einige Markenhefte entstehen sogar in den gleichen Redaktionen wie die Kaufzeitschriften. So wie das Magazin des Modeunternehmens Monki, das wie das Style-Magazin Indie und die Zeitschrift Material Girl bei Plastic Media entsteht.

Teilweise erscheinen die Magazine in Auflagen, die sich einige Kauf-Magazine wünschen dürften. So bringt Monki seine Zeitschrift vier Mal jährlich mit einer Auflage von 60.000 Exemplaren in die Läden, H&M lässt sogar 450.000 Exemplare seines Hefts verteilen und der britische Online-Shop Asos gibt gleich zehn Mal pro Jahr seine Zeitschrift mit einer Auflage von 500.000 Stück heraus. Zwar bekommen die Unternehmen für die Hefte keinen Cent von den Leserinnen, trotzdem lohnen sich die Blätter für sie. "Die Leute, die unser Magazin erhalten, geben in unserem Shop mehr Geld aus als die, die das Heft nicht lesen", sagt Duncan Edwards, Chefredakteur vom Asos-Magazin. Auch Kira Stachowitsch, als Chefredakteurin für das Monki-Magazin, Indie und Material Girl verantwortlich, sagt, dass der Absatz eines bestimmten Kleidungsstücks mit nur einer Abbildung im Kundenmagazin immens gesteigert werden könne.

Plumpe Präsentationen der Produkte finden sich allerdings in keinem der Magazine, vielmehr sind die Modestrecken eher schmückendes Beiwerk in den Blättern, neben kunstvollen Fotostrecken und spannenden Porträts von Menschen aus der Modewelt, wie im Cos-Magazin mit der persönlichen Assistentin von Designerin Vivienne Westwood.