Eine Sonnenbrille tragen? Freiwillig? Niemals! Noch vor einem Jahrhundert waren dunkle Gläser ein Zeichen von Krankheit oder Altersschwäche und so unglamourös wie ein fauler Zahn. Heute ist das anders. Die Sonnenbrille verleiht Coolness und Eleganz, sie ist geheimnisvoll und aufregend, ersetzt den Haarreifen und manchmal eine ganze Nacht Schlaf. Kurz: Aus der Augenprothese ist ein Modeaccessoire geworden. Aber wie kam es zu der wundersamen Verwandlung? Und wem ist sie eigentlich zu verdanken, die Sonnenbrille?

Die ersten, die ihre Augen vor grellem Sonnenlicht schützten, waren die Eskimos. Sie erlegten einen Seehund, schnitzten schmale Gucklöcher in seine Knochen und schnürten sie sich um den Kopf. Ziemlich unappetitlich und wenig tierfreundlich. Aber gut gegen Schneeblindheit. Kaiser Nero im alten Rom griff zu einer eleganteren Methode. Damit er sich Löwen- und Gladiatorenkämpfe ohne lästiges Geblinzel anschauen konnte, hielt er sich einen großen Smaragd vor das Auge.

Aus Knochen und Steinen wurden in der frühen Neuzeit erste Brillengestelle mit grünen Gläsern. Es waren so genannte Erholungsbrillen, die man bei Lichtempfindlichkeit, Sehschwäche oder entzündete Augen tragen sollte. Aber wer wollte schon alt und krank aussehen? Die Brillen waren unbeliebt und tatsächlich alles andere als erholsam, denn sie hatten noch keinen UV-Schutz. Wer vorher wenig sah, war hinterher blind. Außerdem orientierte man sich damals noch am Adel und der hielt nichts von Sonne oder Brillen. Man trug vornehme Blässe, geschützt unter Hüten und Schirmen, Schleiern und Handschuhen.

Erst mit der Industrialisierung Anfang des 20. Jahrhunderts konnten sich dunkle Brillen langsam durchsetzen. Der Mensch wurde mobiler, tauschte die Kutsche gegen das Auto und schützte sich mit großen Staubgläsern vor Sonne, Regen, Fahrtwind und dem selbst aufgewirbelten Schmutz der Straßen. Auch das Schönheitsideal wandelte sich. Nach den Entbehrungen des Ersten Weltkriegs war gebräunte Haut nun ein Zeichen von Gesundheit, und es wurde modern, Sport unter freiem Himmel zu treiben und dabei eine hell getönte Sonnenbrille aufzusetzen.

Die bislang von fliegenden Händlern verkaufte Billigware entwickelte sich zum deutschen Qualitätsprodukt. Unternehmen wie Nitsche & Günther aus Rathenow, Carl Zeiss aus Jena und Josef Rodenstock aus Würzburg führten in den zwanziger Jahren den internationalen Markt an und überboten einander mit immer neuen Erfindungen: fein geschliffenen Gläsern, seitliche Lichtschutzklappen und Rahmen aus leichtem Zelluloid. Plakate, die junge Damen in Badeanzügen zeigten, sollten den Verkauf der Brillen antreiben.